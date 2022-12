Trainer Hollerbach hört zum Saisonende in St. Truiden auf

St. Truiden Der langjährige Bundesligaprofi Bernd Hollerbach hat seinen Abschied als Trainer des belgischen Fußball-Erstligisten VV St. Truiden zum Saisonende angekündigt.

„Ich habe vor anderthalb Jahren als Trainer angefangen, als wir in einer schwierigen Situation waren. Meine Aufgabe war es, Stabilität reinzubringen. Diese Mission ist nun erfüllt. Die Mannschaft hat ein solides Fundament, ein klares System und die richtige Einstellung“, wurde Hollerbach in einer Club-Mitteilung zitiert. Er werde bis zum letzten Tag alles für den Verein geben.

Hollerbach belegt derzeit mit dem Club aus Flandern den zehnten Platz in der belgischen Liga, im vergangenen Jahr hatte es am Ende zu Platz neun gereicht. Vor seinem Engagement in St. Truiden war Hollerbach lange Co-Trainer unter Felix Magath, bevor er die Würzburger Kickers von der vierten Liga bis in die 2. Bundesliga geführt hatte. Anschließend war der frühere Verteidiger auch kurzzeitig Trainer beim Hamburger SV, nach nur sieben Spielen ohne Sieg musste er aber wieder gehen.