U21-Trainer Kuntz: Für die "Jungs" neu auf Instagram

Braunschweig. U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz (58) schaut sich für den guten Kontakt mit seinen Spielern seit kurzem auch mit einem eigenen Profil bei Instagram um.

"Ich habe ja relativ viele junge Spieler um mich herum", sagte Kuntz bei ProSieben MAXX. Und in dem Sozialen Netzwerk könne er eben sehr gut verfolgen, was seine "Jungs" so treiben würden. "Dann hast du natürlich andere Gesprächsthemen, wenn du sie triffst und fragen kannst, was war denn eigentlich damals, als du das und das gepostet hast", führte der Fußball-Europameister von 1996 aus.

Am Donnerstagabend stieg die Zahl seiner Follower während des Spiels um rund 40 auf weit über 700 an. Er selbst folgte da noch keinem seiner Spieler. "Weil ich noch nicht weiß, wie es geht", scherzte Kuntz vor dem Freundschaftsspiel seiner Mannschaft gegen Slowenien. "Das Spiel ist wichtig, alles andere kommt danach."

Nach dem 1:1 (1:0) gegen die Slowenen mit dem deutschen Tor durch Debütant Manuel Wintzheimer per Elfmeter (42.) setzt Kuntz für das entscheidende EM-Qualifikationsspiel am Dienstag gegen Wales auf eine Leistungssteigerung seiner Mannschaft. "Es gibt genug Sachen, die wir verbessern können", sagte Kuntz.

Die deutsche Mannschaft führt ihre Qualifikationsgruppe mit 15 Punkten vor Belgien (13) an. Für die Europameisterschaft im kommenden Jahr in Slowenien und Ungarn qualifizieren sich die Gruppenersten und die fünf besten Gruppenzweiten.

