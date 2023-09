Union-Manager: „Das Bernabéu kann dich auch erschlagen“

Union-Berlin-Manager Oliver Ruhnert spricht über das Champions-League-Debüt in Madrid.

Madrid Am Abend spielt Union Berlin die erste Champions-League-Partie in der Geschichte des Clubs: In Madrid, gegen Real, im Bernabéu-Stadion. Als einer der wenigen kennt Manager Ruhnert dessen Wucht schon.

Union-Berlin-Manager Oliver Ruhnert hat großen Respekt vor dem Champions-League-Debüt im Bernabéu-Stadion von Real Madrid.

„Für Real wird es eine zusätzlich wichtige Thematik sein, das neue Bernabéu in der Champions League erfolgreich einzuweihen. Madrid wird uns von der ersten Minute an klarmachen wollen, wie stark es ist. Das muss uns bewusst sein, dagegen müssen wir uns wehren“, sagte Ruhnert vor dem Spiel heute (18.45 Uhr/DAZN) der „Sport Bild“. Die Königlichen spielen in dieser Saison erstmals im für 400 Millionen Euro umgebauten Stadion im Europapokal.

Als Chef der Knappenschmiede, der Nachwuchsabteilung des Bundesligisten, war Ruhnert 2015 bereits beim Viertelfinale-Rückspiel des FC Schalke 04 in dem mächtigen Stadion des spanischen Rekordmeisters zu Gast.

„Das war ein großes Erlebnis. Aber man hat gleichzeitig auch gesehen, was das Ganze in Bernabéu für eine Wucht haben kann. Man sagt sich dann: Puh, es ist nochmals eine andere Welt. Darum muss man aufpassen, das Bernabéu kann dich auch erschlagen.“