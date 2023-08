US Open Cup: Messi bekommt nächste Titel-Chance

Cincinnati Acht Spiele, zehn Tore, ein Titel: Die Ausbeute von Lionel Messi in seiner noch kurzen Zeit bei Inter Miami ist überragend. Im Elfmeterschießen sichert sich das Team die nächste Titel-Chance.

Lionel Messi hat erstmals seit seinem Wechsel zu Inter Miami kein eigenes Tor erzielt, dafür aber schon das nächste Finale erreicht. Vier Tage nach dem Sieg im Leagues Cup gewann Miami am Mittwoch sein Halbfinale im US Open Cup gegen den FC Cincinnati 5:4 im Elfmeterschießen.

In der regulären Spielzeit des mit dem DFB-Pokal vergleichbaren Wettbewerbs hatten die Gäste aus Florida einen 0:2-Rückstand aufgeholt. Den Ausgleich in der siebten Minute der Nachspielzeit erzielte Leonardo Campana nach einer Flanke von Messi. Campana hatte in der 68. Minute bereits den Ausgleich erzielt.

In der Verlängerung ging Inter Miami zunächst in Führung, kassierte in der 114. Minute aber noch das 3:3 und musste ins Elfmeterschießen. Messi trat als erster Profi für Miami an und traf wie am Samstag beim 10:9 gegen Nashville SC. Inter-Torwart Drake Callender parierte den letzten Versuch von Cincinnati und wurde erneut zum Matchwinner.

In den ersten sieben Spielen für Miami hatte Messi zehn Tore erzielt. Das Finale im US Open Cup ist am 27. September.