Vidal trifft: Barcelona rückt zunächst wieder näher an Real

Valladolid. Der FC Barcelona hat den Rückstand auf Tabellenführer und Erzrivale Real Madrid im Kampf um die spanische Fußballmeisterschaft vorerst wieder verkürzt.

Die Katalanen, die Stand Samstagabend allerdings auch eine Partie mehr absolviert haben, mühten sich zu einem 1:0 (1:0)-Sieg auswärts gegen den Tabellen-14. Real Valladolid. Den einzigen Treffer der Partie erzielte der ehemalige Bundesliga-Profi Arturo Vidal. Der 33 Jahre alte Chilene traf in der 15. Minute nach einer Vorlage von Superstar Lionel Messi.

Der FC Barcelona kommt mit dem deutschen Nationaltorwart Marc-André ter Stegen aktuell auf 79 Punkte aus 36 Spielen. Real holte 80 Zähler aus 35 Partien und kann mit einem weiteren Erfolg am kommenden Montag in seinem 36. Saisonspiel einen weiteren großen Schritt Richtung Titel machen. Zuletzt gewannen die Königlichen 2017 den nationalen Titel. Sie hatten am Freitagabend mit 2:0 Deportivo Alaves bezwungen.

Stadtrivale Atlético Madrid setzte sich am späten Samstagabend mit 1:0 (0:0) gegen Real Betis Sevilla durch. Das Tor erzielte für den Champions-League-Viertelfinalgegner von Bundesligist RB Leipzig Diego Costa. In der Tabelle hat Atlético als Dritter neun Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Champions-League-Rang.

