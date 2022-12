Viertelfinale winkt: Wolfsburg bringt Rom auf Distanz

Wolfsburg Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale der Champions League gemacht.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale der Champions League gemacht.

Im Duell der punktgleichen Spitzenteams in der Gruppe B setzten sich die Niedersächsinnen mit 4:2 (2:1) gegen AS Rom durch und erarbeiteten sich einen Vorsprung von drei Punkten bei noch zwei ausstehenden Spielen in der Vorrunde. Die Wölfinnen führen die Gruppe mit zehn Zählern an.

Ewa Pajor (24. Minute/53.), Sveindis Jonsdottir (40.) und Lena Lattwein (52.) sorgten für den verdienten Sieg der Wölfinnen. Roms Andressa Alves (42.) und Sophie Haug (76.) hatten zwischendurch etwas Spannung zurückgebracht.

Im anderen Spiel der Gruppe nimmt es der Dritte SKN St. Pölten mit den bislang punktlosen Fußballerinnen von Slavia Prag auf (21.00 Uhr). Bei einer Niederlage der Österreicherinnen könnten die Wolfsburgerinnen schon vor den beiden letzten Partien die K.o.-Runde perfekt machen.