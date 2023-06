Völler glaubt an erfolgreiche U21-EM - Gosens: Strahlkraft

Prad/Frankfurt Die deutsche U21 reist zur EM nach Georgien und Rumänien - DFB-Sportdirektor Rudi Völler sieht gute Aussichten für den Titelverteidiger. Ein Champions-League-Finalist prognostiziert ein Riesenturnier.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hofft in einem bislang enttäuschenden Nationalmannschafts-Sommer auf EM-Erfolge der deutschen U21.

„Auch wenn es noch zwei, drei Verletzte gab - der Kader ist gut genug, dass wir eine ordentliche und gute Rolle spielen können. Ob es dann am Ende für den Titel reicht, ist natürlich schwer zu sagen“, sagte Völler in Frankfurt/Main. Für die U21 stand da der Umzug vom Trainingslager in Südtirol nach Georgien an. Dort und in Rumänien findet vom Mittwoch bis zum 8. Juli die Europameisterschaft statt. Deutschland geht als Titelverteidiger an den Start.

Die Titelverteidigung sei möglich, sagte Champions-League-Finalist Robin Gosens von Inter Mailand. „Eine U21-EM hat eine absolute Strahlkraft und ich bin mir ganz sicher, dass die Jungs ein Riesenturnier spielen werden und dass das dann auch abfärbt auf uns und motivierend ist“, sagte der Nationalspieler. Die A-Nationalmannschaft konnte mit einem 3:3 gegen die Ukraine und einem 0:1 gegen Polen ein Jahr vor der Heim-EM nicht für Stimmungsaufheller sorgen.

Di Salvo: „Ausfälle treffen uns schon hart“

Am kommenden Donnerstag startet Deutschland gegen Israel in das Turnier. Weitere Gruppengegner sind Tschechien (25. Juni) und England (28. Juni). Die wichtigste deutsche Nachwuchsmannschaft strebt die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris an. Drei Teams qualifizieren sich dafür, England und Frankreich sind dabei keine Konkurrenten.

„Man kennt die Gegner nicht so gut wie im A-Bereich“, sagte Völler. „Gerade bei U21-Mannschaften hat sich vieles nicht so eingespielt.“ Zudem würden Spieler einiger Teams schon in den jeweiligen A-Nationalmannschaften auflaufen, was die Einschätzung erschwere. Aber eine Titelverteidigung sei möglich. Er wird Ende der Woche nach Georgien reisen. „Ich freue mich darauf.“

Die U21 muss nach Verletzungen im Trainingslager auf Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt), Jordan Beyer (FC Burnley) und Jan Thielmann (1. FC Köln) verzichten. Finn Ole Becker von der TSG 1899 Hoffenheim wurde am Wochenende nachnominiert. Knauff hatte sich am Freitag bei der EM-Generalprobe einen Schlüsselbeinbruch zugezogen. Beyer und Thielmann waren schon zuvor abgereist.

„Das trifft uns schon hart“, sagte U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo. „Wir müssen weitermachen. Ich habe der Mannschaft schon gesagt, dass wir noch enger zusammenrücken müssen und das werden wir auch tun.“