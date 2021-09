Volland: Messi und Boateng tun französischer Liga gut

Kevin Volland (M) spielt in Frankreich für den AS Monaco.

Düsseldorf. Fußball-Nationalspieler Kevin Volland freut sich über die prominenten Transfers für die laufende Saison in der französischen Ligue 1.

"Jerome Boateng ist ein guter Transfer für Lyon. Er kann Olympique helfen. Es ist schön für die Liga, dass solche Spieler auch wie Lionel Messi kommen. Das ist cool", sagte der Offensivspieler der AS Monaco dem TV-Sender Bild. Der frühere Profi von Bayer Leverkusen spielt seit einem Jahr für den vom ehemaligen Bayern-Trainer Niko Kovac betreuten Club an der Cote d`azur und brachte es in der vergangenen Saison in 35 Ligaspielen auf 16 Tore und acht Assists.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

"Bei mir lief es anfangs nicht so rosig. Aber wenn es dann in der Mannschaft gut läuft, wird es auch bei jedem einzelnen Spieler besser", sagte Volland, der zum Aufgebot für die Fußball-Europameisterschaft zählte, diesmal aber vom neuen Bundestrainer Hansi Flick nicht für die Länderspiel-Tour nominiert wurde. "Natürlich hofft man dabei zu sein, aber der Kader wurde ein bisschen erneuert und das akzeptiert man. Der Bundestrainer hat mich vor der Nominierung angerufen und mir die Lage erklärt", sagte der 29-Jährige.

© dpa-infocom, dpa:210905-99-100730/2