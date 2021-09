Volland trifft erneut: Monaco siegt 3:1

Clermont. Nach dem erfolgreichen Start in die Europa League ist die AS Monaco mit Coach Nico Kovac auch in der französischen Ligue 1 weiter auf Erfolgskurs.

Mit Keeper Alexander Nübel und Fußball-Nationalspieler Kevin Volland in der Startelf setzte sich Monaco bei Clermont Foot mit 3:1 (1:1) durch. Der Ex-Leverkusener Volland markierte in der 48. Minute sein zweites Liga-Tor innerhalb von vier Tagen.

Die frühe Führung der Gastgeber durch Mohamed Bayo (7.) hatte der Israeli Ben Yedder nach 25 Minuten ausgeglichen. Für den Endstand sorgte Sofiane Diop in der Nachspielzeit (90.+1). Monaco verbessert sich damit auf Platz acht der Tabelle.

