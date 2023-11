Berlin. Team von Florian Kästner siegt im DFB-Pokal über Regionalligisten FC Viktoria 1889 Berlin

Die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena stehen im Viertelfinale des DFB-Pokals. Am Samstagnachmittag triumphierte das Team um Trainer Florian Kästner in Berlin über den FC Viktoria 1889 mit 3:1. Für die Tore gegen den Regionalligisten waren Bente Fischer (39. Minute) und Hannah Mesch (45./66.) verantwortlich. Das erste Tor des Achtelfinales im Berliner Stadtteil Lichterfelde erzielte indes Nina Ehegötz in der 30. Minute für die Gastgeberinnen.