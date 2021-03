Fußballnachwuchs muss weiter pausieren

Die Nachwuchsfußballer im Eichsfeld und Unstrut-Hainich-Kreis müssen weiter darauf warten, in den Trainingsbetrieb einsteigen zu dürfen. Nach den neuen Lockerungsbestimmungen dürfen Kinder bis 14 Jahren seit Montag, 8. März, draußen wieder gemeinsam Sport machen, kontaktfrei und mit bis zu 20 Personen. Alle älteren Jugendlichen dürfen mit maximal zehn Personen auf den Platz. Allerdings nur, wenn der Inzidenzwert unter 100 liegt - und das ist weder im Eichsfeld (156, Stand: Donnerstagmorgen) noch im Unstrut-Hainich-Kreis (132) der Fall. Bis die jungen Kicker ihre jetzt schon monatelange Pause beenden können, ist also noch nicht absehbar. Im nicht weit entfernten südlichen Niedersachsen sieht das anders aus. Da der Inzidenzwert in Göttingen zuletzt stabil unter 50 lag, konnte beispielsweise der Nachwuchs des Landesligisten 1. SC Göttingen 05 am vergangen Montag, 8. März, bereits wieder Corona-konform draußen den Ball laufen lassen.