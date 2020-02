Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Futsal-Finale des KFA: Wenig mit Futsal gemein

Als am späten Sonntagnachmittag der letzte Pfiff in der Turnhalle der Grund- und Regelschule in Stadtroda erfolgte, wirkten alle Beteiligten irgendwie erleichtert. Das Futsal-Finale der Männer im KFA Jena-Saale-Orla 2020 war vorbei. Turnierleiter Mike Lehmann vom gastgebenden KFA Jena-Saale-Orla fiel die erste Anspannung ab, auch wenn er sofort bilanzierte, „dass es keine gute Endrunde war.“ Zum Niveau wollte er sich nicht in der Öffentlichkeit äußern. Man konnte Lehmann verstehen. Erst war das Durcheinander nach den beiden Vorrundenturnieren und den vielen Verstößen gegen die Spielordnung. Dann sagten bis Donnerstag 19 Uhr acht Vereine für das Finale zu. Und dann mussten er und seine Helfer vier Stunden lang ein Turnier leiten, das zu den schlechtesten gehörte, seitdem der Futsal in Thüringen eingeführt wurde. Denn mit dem Futsal, den man vielleicht aus dem Fernsehen kennt, hatten die meisten der 18 Turnierspiele nur wenig zu tun.

Die Ausnahme bildeten die Auftritte des späteren Turniersiegers FSV Grün-Weiß Stadtroda II und der späteren Turnierdritten SV Klengel-Serba 09. Beide Teams standen sich im zweiten Halbfinale gegenüber. Der erste Teil der neun Minuten waren das Beste des gesamten Turniers. Dass die Serbaer Lukas Bock (Bester Spieler) und Maximilian Krück (Bester Torschütze) bei der Siegerehrung zwei Einzelauszeichnungen bekamen, überraschte nicht. Zwei seiner fünf Turniertore erzielte Krück im kleinen Finale gegen den SV Lobeda 77 II (Kreisklasse, Staffel A) zum zwischenzeitlichen 2:0. Maher Fares gelang mit einem Drehschuss noch das 1:2. Das Finale erreichten der Kreisligist Stadtroda II und der Kreisoberligist SV Jena-Zwätzen II. Nicolas Mitschke, der im Freien Stadtrodas Torjäger Nummer eins ist, traf aus 13 Metern zum 1:0 für die Grün-Weißen. William Rudakoff im Zwätzener Tor, eigentlich Stürmer, war bei diesem Knall-Bonbon machtlos. Hitzig wurde es kurz vor Spielende. Zwölf Sekunden vor Schluss flog der Zwätzener Marvin Barich vom Feld. Nach einem Duell an der Bande soll er seinen Gegenspieler angespuckt haben. Rot für Barich. Dann folgte sein Mitspieler Pascal Rossmann nach einem Foul. Und auch Stadtrodas Torwart Philipp Kraft, der bis dahin zu den besten Torhütern gehörte, ließ sich nach einer Rudelbildung zu einer Tätlichkeit verleiten – Rot. Davor hatte es schon im Platzierungsspiel den Bodelwitzer Lukas Hasselmann erwischt, der innerhalb von wenigen Sekunden zweimal überzog. Höhepunkt war die Unsportlichkeit an der gegnerischen Auswechselbank. Lobedas Lucas Bierschenk ließ sich anstecken, ebenfalls Rot. Alle fünf Sünder – beziehungsweise ihre Heimatvereine – können in den nächsten Tagen mit Geldstraßen vom KFA Sportgericht rechnen. Dass die Grün-Weißen das Finale nicht verlieren werden, wusste Stadtrodas Trainer Torsten Metsch schon vor dem Anpfiff. „Ich habe als Trainer im Männerbereich bisher noch kein Futsalspiel verloren“, sagte Metsch. Die Serie hielt. Die Siegerehrung erlebte einer seiner Spieler nicht mehr mit. Marcus Wunderlich verabschiedete sich nach dem Finale in Richtung Gera. Dort wartete nicht nur sein Zwillingsbruder Jonas, sondern die Familie und Freunde. Marcus und Jonas wurden am Sonntag 20 Jahre alt. Eigentlich wollte Marcus schon 17 Uhr die Halle verlassen. Das Finale, das um 17.17 Uhr angepfiffen wurde, wollte er nicht verpassen. Der zweite Kreisoberligist beim Finale, der SV Lobeda 77, blieb als Siebter und Vorletzter vieles schuldig, genauso wie der Tabellenzweite der Kreisliga, der FC Thüringen Jena II, der Fünfter wurde. Das Fazit der vier Stunden Futsal fällt ernüchternd aus: zu viele Fouls und Unsportlichkeiten, viele Diskussionen, wenig Klasse. Einzig für die Torhüter war das Turnier eine gute Trainingseinheit, um Abwürfe über 20, 25 Meter Entfernung zum freistehenden Mann zu üben, der in der gegnerischen Hälfte auf den Ball lauerte.