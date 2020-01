Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Futsal-Finale kurzfristig auf acht Teams aufgestockt

Die ersten Diskussionen gab es in den Turnhallen in Neustadt und Stadtroda schon vergangenen Sonntag. Bei den Vorrundenturnieren zur Futsal-Kreismeisterschaft der Herren, an denen auch einige zweite Mannschaften teilnahmen, wurde moniert, dass dieser oder jener Spieler wegen seiner Pflichtspieleinsätze für die jeweilige Erste nicht hätte mitwirken dürfen. Statt die Konfrontation zu suchen, entschied sich der KFA Jena-Saale-Orla nun für eine weiche, diplomatische Lösung.

So soll das Endrundenturnier nicht wie ursprünglich geplant mit sechs Teilnehmern über die Bühne gehen, sondern stattdessen mit acht Mannschaften ausgetragen werden. Da die Modalitäten vorab offenbar nicht klar waren, entschied der Spielausschussvorsitzende des KFA, Mike Lehmann, nach einigem Hin und Her sowie Rücksprache mit dem Thüringer Fußball-Verband, sowohl die vermeintlichen Sünder als auch die potenziellen Nachrücker zuzulassen.

Echtes Finale als Mehrwert für Zuschauer

„Ich denke so ist es besser“, kommentiert Lehmann, der nicht nur den geringeren Ärger bei den Vereinen sondern auch den Mehrwert für die Zuschauer im Sinn hat, die sich durch den geänderten Turniermodus auf ein echtes Finale um den Titel freuen dürfen. Statt im Jeder-gegen-jeden wird der Wettkampf in zwei Gruppen mit anschließender Finalrunde ausgespielt.

Das Teilnehmerfeld der Futsal-Endrunde bilden der FSV Grün-Weiß Stadtroda II, der SV Lobeda I und II, der SV Klengel-Serba, der Bodelwitzer SV, der SV Wöllmisse, der FC Thüringen Jena II und der SV Jena-Zwätzen II. Klar ist auch: Dieses Mal dürfen die zweiten Mannschaften keine Stammspieler der jeweiligen Ersten einsetzen.

Halbfinale im Kreispokal wird ausgelost

Turnierbeginn in Stadtroda ist am Sonntag um 13.30 Uhr. Wie Mike Lehmann informiert, werden im Verlauf des Wettbewerbs auch die Halbfinalspiele im Kreispokal der Männer ausgelost. Hier sind noch der SV Hermsdorf, Eintracht Camburg, Thüringen Jena sowie der FSV Schleiz II im Rennen.