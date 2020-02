Futsal-Landesmeistertitel für Geraer FFC-Mädchen

Während die Geraer Vereine im männlichen Bereich von den A- bis zu den D-Junioren bei den Thüringer Futsal-Meisterschaften ohne Medaille blieben, retteten die B-Mädchen des FFC Gera die städtische Ehre. In Ruhla holte sich das Team des Trainergespanns Jörg Steinbrich/Sabine Schäfer den Titel.

Nur drei Mannschaften waren am Start, nachdem kurzfristig auch noch die SG Oberweimar zurückgezogen hatte. Deshalb wurde ein Doppelrunde ausgetragen.

Gegen Gastgeber EFC Ruhla 08 gewannen die Geraerinnen in beiden Begegnungen jeweils mit 1:0. Für die entscheidenden Treffer sorgten Pia Reuter und Tessa Cremerius. Gegen den ESV Lok Meiningen hatte der FFC im ersten Duell noch mit 2:3 den Kürzeren gezogen. Tore von Pia Reuter und Tessa Cremerius reichten nicht zum Punktgewinn.

Doch im zweiten Aufeinandertreffen mit den Südthüringerinnen steigerten sich die Geraer U 17-Mädchen. Tessa Cremerius per Doppelpack und Justine Schlebe sorgten im besten Spiel des Nachmittags für den 3:0-Erfolg und den Titelgewinn, der mit zwei Einzelauszeichnungen für Justine Schlebe als beste Spielerin und Tessa Cremerius als beste Torschützin versüßt wurde.

Zur Meistermannschaft gehörten Torhüterin Laura Kalbe, Marie Aschoff, Tessa Cremerius, Vanessa Kulike, Nele Pleininger, Pia Reuter, Justine Schlebe und Annika Schmalz.

Mit 7:3 Toren und neun Punkten ließen die FFC-Kickerinnen den ESV Lok Meiningen (6:5/7) und den EFC Ruhla 08 (0:5/1) hinter sich.

„Wir sind sehr zufrieden mit der Leistung der Mädchen. Nach der ersten Niederlage gegen Meiningen haben wir auf die gemachten Fehler hingewiesen, die die Kickerinnen dann abgestellt und so den Titel geholt haben. Unser Geheimnis war die geschlossene Mannschaftsleistung. Außerdem war wichtig, dass alle füreinander gekämpft haben“, äußerte sich Trainer Jörg Steinbrich. Damit sind die Geraerinnen auch für die NOFV-Meisterschaft am 1. März in Sandersdorf qualifiziert.