Futsal: Weida ungeschlagen zum Titel

Die D-Junioren der SG Weida haben sich etwas überraschend den Kreismeistertitel im Futsal gesichert. In der Schmöllner Ostthüringenhalle blieb die Mannschaft von Trainer Matthias Krehl als einziges Team im Sechserfeld ungeschlagen.

Zum Weidaer Team gehörten Torwart Lian-Gabriel Lehmann, Magnus Bräunlich (4 Tore), Til Seiler (4), Vincent Stöckert (1), Vincent Falkenhahn, Richard Graba (1) und Cornelius Dinter.

Nach drei Siegen zu Beginn gegen die SG Schmölln (2:0), die SG Auma (3:0) und den SV Motor Altenburg (2:1) wurde es für die Osterburgstädter ernst. Gegen Kreisoberliga-Herbstmeister BSG Wismut Gera II geriet man mächtig unter Druck. Zahlreiche hochkarätige Torchancen konnten die technisch versierten Orange-Schwarzen nicht nutzen, auch weil Weidas Schlussmann Lian-Gabriel Lehmann mehrfach glänzend reagierte. Ihre Konterchancen nutzten die Krehl-Schützlinge dann eiskalt. Til Seiler traf doppelt ins Schwarze. Doch nach dem 2:1-Anschluss von Tom Rosenkranz hätten die Geraer aber auch noch ausgleichen können. Allerdings vergaben Lenny Ude und Tom Rosenkranz weitere Großchancen.

Damit hätten sich die Weidaer zum Abschluss gegen den 1. FC Greiz II selbst eine Niederlage mit drei Toren Differenz leisten können, um Meister zu werden. Die Tempelwälder hatten bis dahin nur bei der 0:3-Pleite zum Auftakt gegen Altenburg Punkte liegen gelassen. Auch gegen Weida gingen die Greizer durch Justin John in Führung, ehe Magnus Bräunlich mit einem fulminanten Schuss ins Dreiangel postwendend für das 1:1 sorgte. Dabei blieb es bis zum Abpfiff.

Mit 10:3 Toren und 13 Punkten setzte sich die SG Weida durch und vertritt den KFA Ostthüringen nun am 19. Januar in Neustadt bei der Vorrunde der Futsal-Landesmeisterschaft, wenn es gegen den FC Einheit Rudolstadt, die Mädchen des FF USV Jena, den FC Einheit Bad Berka, den 1. FC Greiz, den TSV Bad Blankenburg, den JFC Gera und den SV Jena-Zwätzen geht.

„Heute Kreismeister zu werden, war nach der starken Vorrunde letzte Woche unser Ziel. Wir konnten uns in jedem Spiel auf unsere Körperlichkeit verlassen. Gegen Wismut II hatten wir in mancher Situation auch etwas Glück. Aber das muss man sich verdienen“, so Trainer Matthias Krehl, der aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung noch Torwart Lian-Gabriel Lehmann und Magnus Bräunlich etwas hervorhob. „Durch die drei Neuzugänge Magnus Bräunlich, Til Seiler und Vincent Stöckert aus Berga ergaben sich für uns in dieser Saison ganz neue Möglichkeiten“, freute sich der Meister-Coach.

Rang zwei ging an den 1. FC Greiz II 6:6 Tore/10 Punkte), der nach der Niederlage zur Turniereröffnung gegen Altenburg Schmölln (2:1), Wismut Gera II (1:0) und Auma (2:1) das Nachsehen gab. Bronze ging an den jungen Jahrgang der BSG Wismut Gera (13:4/9), dem zum Abschluss beim 7:0 gegen die SG Schmölln der höchste Sieg des Tages gelang. Fritz Wiese (3), Lenny Ude (2), Tom Rosenkranz und Monib Ahmadi trafen da ins Schwarze.

Auf den Plätzen vier bis sechs folgten die SG Auma (10:8/6), der SV Motor Altenburg (9:9/6), der mit Abdulla Naasan einen sechsfachen Torschützen in seinen Reihen hatte, sowie die SG Schmölln (2:20/0).

Am kommenden Sonnabend werden die Futsal-Kreismeisterschaften mit den Titelkämpfen der A-, B- und C-Junioren in der Panndorfhalle fortgesetzt.