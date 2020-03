Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ganz neue Seiten für Karateka

Ganz im Zeichen der Sportart Karate stand die Königseer Sporthalle am Schiefer. Ausgerichtet vom hiesigen Verein Asahi Dojo fand der Tag des Thüringer-Karate-Verbandes in der Rinnestadt statt. Mit seinen 62 Vereinen mit zirka 4000 Mitgliedern ist er ein relativ kleiner Verband, wie Präsident Falk Neumann erklärte.

Doch ein schwarzer Fleck in der Karate-Landschaft ist Thüringen nicht. Sportlerinnen und Sportler haben sich bereits national sowie international in den verschiedensten Altersstufen ins Gespräch gebracht. So stellt der Thüringer Verband unter anderem auch im Ressort „Kumite“ mit Klaus Bitsch den Bundestrainer. Gemeinsam mit Vico Köhler nahm Falk Neumann vor dem scharfen Start in die Trainings- und Vorführeinheiten die Ehrung der Sportler des Jahres 2019 vor, unter denen mit Elisa Riedel auch eine junge Aktive des Asahi Dojo aus Königsee war.

Lautstark ging es auch zu in den drei „Klassenzimmern“ der Mehrzweckhalle am Schiefer, wo alle Altersklassen mit weißen bis schwarzen Gürtel vertreten waren. In knapp sechs Stunden wurden hier neun verschiedene Workshops angeboten. Diese reichten vom Sound-Karate bis zur Selbstverteidigung. Das Training mit den „Blackbelt Artists“, Karate mit Musik, war für die Teilnehmer eine ganz neue Seite ihres Sportes, die man so noch nicht erlebt hat, sagt der Vorsitzende von Asahi Dojo Mike Hainke. Nico Merkel sowie Nikolas Tismar aus Erfurt, aktuelle Deutsche Juniorenmeister, leiteten das Kata-Kindertraining.

Auf die Kleinen warf auch Landestrainer Andreas Kollek ein Auge, welcher sich schon einmal die Talentiertesten vorgemerkt hat. Weiter angeboten wurde Kobuda, der Kampf mit Waffe, die Stilrichtung Shotokan sowie Kumite. Bereits angelehnt an den Thüringer-Karate-Tag ist das Jubiläum des 30-jährigen Bestehens in diesem Jahr. Auf ebenso viele Jahre blickt auch der Königseer Karate-Verein zurück, der zehn Jahre in Oberweißbach und die letzten 20 in der Rinnestadt aktiv ist und 140 Mitglieder hat.