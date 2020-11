Wenn am kommenden Wochenende die Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) ihr Saisonfinale auf dem Hockenheimring ausfährt, wird ein Thüringer wieder im Hintergrund als Renndirektor die Fäden ziehen und auf alle sportlichen Aktivitäten ein waches Auge werfen.

Sven Stoppe ist – etwas salopp ausgedrückt – der Oberschiedsrichter der prestigeträchtigen Serie. Die DTM ist eine professionell ausgerichtete Motorsportmeisterschaft, die von Automobilwerken getragen wird und international viel Beachtung erfährt. Insofern ist das Aufgabengebiet von Sven Stoppe weitläufig. „Mein Hauptaugenmerk liegt auf der Überwachung und der Einhaltung der festgeschriebenen Regeln“, erklärt der in Gebersreuth bei Gefell beheimatete Stoppe.

Zum Schluss fällt er die Entscheidung

„Das Thema Sicherheit genießt den größten Stellenwert. Zusammen mit meinem Team gilt es in sekundenschnelle die richtigen Entscheidungen zu treffen.“ Damit ist es aber für den 49-Jährigen noch nicht getan. Es gilt Absprachen mit den lokalen Veranstaltern, den TV-Anstalten, den Rennteams und nicht zuletzt mit den Piloten in Einklang zu bringen. Dafür sind einige Meetings an einem Rennwochenende notwendig.

„Ein Arbeitstag kann schnell mal 14 Stunden haben.“ Die meiste Zeit an der Rennstrecke verbringt Sven Stoppe in einem separierten Raum hinter einer Fülle von Monitoren. „Wir können hier auf bis zu 25 Videosignale und 16 Funkkanäle zurückgreifen. Das kann man natürlich nicht alles allein bewerkstelligen. Insofern bin ich auf ein eingespieltes Team angewiesen. Jeder hat seine Aufgabe. Zum Schluss muss einer eine Entscheidung treffen und das bin dann ich“, erklärt Sven Stoppe.

Fast 200 Rennen als Direktor

Das Startprozedere, Boxenstopps, Safty-Car-Phasen – alles steht unter ständiger Überwachung. „Zeit zum Verschnaufen bleibt da kaum. Es herrscht ein hohes Maß an Kommunikation unter allen Beteiligten.“ Der Job des DTM-Renndirektors wurde Sven Stoppe 2007 übertragen. Nach einem diskussionswürdigen Rennen auf dem Lausitzring wurde der Ruf nach einem Wechsel in der sportlichen Führungsetage laut.

Stoppe galt als die richtige Person. Er fungierte bereits als Renndirektor in den DTM-Rahmenserien. Der Gebersreuther erfüllte die in ihn gesteckten Erwartungen und wird beim diesjährigen Saisonfinale sein mittlerweile 188. und 189. DTM-Rennen leiten. Den ersten Kontakt zum Motorsport hatte Sven Stoppe als Einjähriger vom Wohnzimmerfenster aus.

Als Kind vom Schleizer Dreieck fasziniert

„Wir wohnten direkt am Schleizer Dreieck. Die Rennmotorräder und Rennwagen fuhren an unserem Haus vorbei. Meine Eltern erzählten mir, dass ich stur den Mittagstisch nur in den Rennpausen ansteuerte.“ Als Teenager schlüpfte er Mitte der 1980er-Jahre in die Fußstapfen seines Vaters, der bereits seit 1968 Streckenposten am Dreieck war. Das Aufgabengebiet wuchs mit der Zeit und beschränkte sich keinesfalls nur auf den Ostthüringer Kurs.

Streckenposten bei der Formel 1, der MotoGP oder bei 24-Stunden-Rennen stellten besondere Höhepunkte dar. Mit entsprechender Fortbildung wurde Sven Stoppe vom ADAC Berlin-Brandenburg mit der Leitung Streckensicherung auf dem Lausitzring beauftragt. Im Frühjahr 2005 folgte der Wechsel in das Rahmenprogramm der DTM.

2013 das Hobby zum Beruf gemacht

Neben seinem Beruf als Sachgebietsleiter für Betriebsprüfungen beim Finanzamt Gera nahm der Motorsport einen immer gewichtigeren Teil des Familienvaters ein.

Als 2013 auch noch die Tätigkeit des Renndirektors bei den FIA-Rennen der Formel-3-Europameisterschaft in das Aufgabengebiet von Sven Stoppe fiel, entschied sich der Thüringer sein Hobby zum Beruf zu machen. „Bereut habe ich diesen Schritt nie. Der Job hat mir viel gegeben und mich positiv geprägt. Ich habe das Glück, mit vielen Persönlichkeiten zusammenarbeiten zu dürfen.“

Als persönlichen Höhepunkt bezeichnet Sven Stoppe das letztjährige Gastspiel der DTM in Japan. „Die dortige Mentalität und Arbeitsweise hat mich tief beeindruckt.“ Im Gedächtnis, neben vielen anderen Anekdoten, blieb auch der Einfluss der ARD auf den Start des Qualifyings im holländischen Zandvoort.

Besonderes Erlebnis mit der ARD

„Alles war wie gewohnt genau vorbereitet. Plötzlich bekam ich einen Anruf vom Sender, dass die geplante Liveübertragung erst später möglich ist. Das laufende Programm wurde anders eingetaktet. Also blieb uns nichts anderes übrig, als zu warten. Ich erlaubte mir, einen Blick in den TV zu werfen. Da lief ein Kinderfilm. Wir mussten also warten, bis der kleine Muck seine Mission erfüllt hatte.“

Die DTM befindet sich aktuell inmitten einer gewichtigen Phase der Neustrukturierung. Sven Stoppe sieht seine persönliche Zukunft unabhängig davon weiter im professionellen Automobilsport.

„Die TV-Übertragungen in den 1990er-Jahren hatten mich unheimlich fasziniert. Ich habe damals davon geträumt, in diesem Zirkus in irgendeiner Form mitarbeiten zu können. Diesen Traum habe ich mir erfüllen können und lebe ihn mit voller Begeisterung.“