Die "längsten Stunden" von Paris: Spekulationen um Messi

Paris Auf ein Neues: Die Pariser Fußball-Anhänger sind im Messi-Fieber. Und nicht nur die. Es wird viel und wild spekuliert. Selbst über ein angeblich neues Barça-Angebot.

Die Stars von PSG können es kaum erwarten, die Fans sehnen ihn herbei. Lionel Messi aber macht es spannend. Auch am Tag drei einer erwarteten Ankunft des 34 Jahre alten Fußball-Superstars überschlugen sich zunächst die Spekulationen, Vermutungen und Gerüchte.

Mitten in der Nacht ploppte sogar ein angeblich neuer Versuch des FC Barcelona auf, den Argentinier nach 21 Jahren und dem Scheitern einer weiteren Zusammenarbeit doch noch zu halten. Dem Vereinspräsidenten nahe stehende Quellen dementierten dies laut "Mundo Deportivo". Und dem Messi-Lager soll dem Bericht zufolge davon nichts bekannt sein.

Vorfreude: "Ganz Paris zittert"

Messis Anwälte und sein Vater Jorge sollen hingegen weiter an den Details eines Engagements für zwei oder drei Jahre - je nach Berichten - bei Paris Saint-Germain arbeiten. "Ganz Paris zittert", schrieb der Sender RMC Sport. Die Geduldsprobe soll nach Überzeugung französischer, spanischer und argentinischer Medien aber weniger einem möglichen Scheitern der Verhandlungen wie beim FC Barcelona geschuldet sein. Es ist die Vorfreude.

So wie auch bei seinen womöglich baldigen Mitspielern. "Er ist der Beste der Welt", sagte Italiens Europameister Gianluigi Donnarumma. Der 22-Jährige ist selbst neu bei Paris Saint-Germain. "Ich bin aufgeregt und glücklich, wenn ich daran denke, ihn im Team zu haben", sagte der Torwart bei Sky Sport Italia.

"Ich hoffe", sagte Neymar in einem Videotelefonat mit dem deutschen Nationalspieler Thilo Kehrer bei Sky Sport Deutschland zu einem Wechsel des Argentiniers an die Seine und an Neymars Seite - wie einst beim FC Barcelona, bevor der Brasilianer 2017 für die Rekordablöse von 222 Millionen Euro zu PSG ging. "Ich hoffe auch", meinte Kehrer: "Für uns wäre es gut, wenn er kommt. Sehr gut."

Einen Zeitplan gibt es nicht

Nachdem Fans am Sonntag und Montag vergeblich vor dem Flughafen Le Bourget auf Messi gewartet hatten, könnte er am heutigen Dienstag in Paris ankommen. Sicher ist aber auch das nicht. "Die längsten Stunden", schrieb die französische Sportzeitung "L'Équipe". Einen Zeitplan gibt es nicht, wofür auch: Messi ist ablösefrei und er wird ohnehin nach einem längeren Urlaub ein paar Tage brauchen, um in den Rhythmus zu kommen.

Messi musste den FC Barcelona nach 21 Jahren und 35 Titeln verlassen, weil die Regeln des Financial Fair Play in Spanien einen neuen Vertrag des mittlerweile 34 Jahre alten Argentiniers mit dem hoch verschuldeten Club nicht möglich gemacht hatten. PSG sei eine Möglichkeit, hatte Messi bei einer Pressekonferenz zum Abschied von seinem Herzensverein am Sonntag bestätigt.

Zum absurden Theater wie einst beim weltberühmten "Warten auf Godot" dürfte das "Warten auf Messi" aber nicht werden. Spaniens "Marca" wollte bereits erfahren haben, welche Nummer Messi angeboten wurde von PSG, nachdem er selbst die 10 - seine Nummer in der argentinischen Nationalmannschaft und beim FC Barcelona - von Neymar abgelehnt haben soll.

Die 30 soll es laut dem Sportblatt zufolge werden. Die hat - so zumindest steht es auf der PSG-Homepage - noch Alexandre Letellier, einer der Ersatzkeeper hinter dem Neuankömmling und Europameister Gianluigi Donnarumma, der die Nummer 50 bekommen hat.

"Weltmarke par excellence"

Messi, so wird auch berichtet, will erst anreisen, wenn alles geregelt ist. Sein Gehalt soll deutlich unter dem beim FC Barcelona liegen, was aber angeblich nicht bedeutet, dass er nicht zum Topverdiener bei PSG werden soll. Auch ein Verzicht auf die Hälfte des Salärs hatte bei seinem Herzensclub das Ende nicht verhindern können.

PSG würde trotz seiner Vielzahl an Superstars von Donnarumma über Sergio Ramos, Marco Verratti bis Neymar und Kylian Mbappé mit Messi in Sachen Wahrnehmung noch mal in eine andere Liga aufsteigen. Einem Bericht der "L'Équipe" zufolge verzeichnete PSG allein in den vergangenen Tagen seit Bekanntwerden des Endes der Messi-Ära in Barcelona einen enormen Zuwachs an Followern in den Sozialen Netzwerken. Die Zeitung "Le Monde" zitierte einen Experten: "Lionel Messi ist eine Weltmarke par excellence."

© dpa-infocom, dpa:210809-99-785024/5