Gegen alle Widerstände – Trainer Manuel Rost vom FC Rot-Weiß Erfurt

Manuel Rost stand am 6. Juli mit 17 Nachwuchsspielern auf dem Platz und dirigierte sie wortgewandt über den Rasen des Sportzentrums Cyriaksgebreite. Der FC Rot-Weiß Erfurt hatte mit der ersten Mannschaft das Training aufgenommen. Aber ein Investor war nicht in Sicht und die Freigabe aus dem Insolvenzverfahren entwickelte sich zur Hängepartie. Ob der Klub je in der Oberliga antreten würde, wusste zu dem Zeitpunkt niemand so genau.

Doch der 31-Jährige war sich absolut nicht zu schade, einfach mit Hand anzupacken. In seinem Leben hat er schon ganz andere schwierige Situationen gemeistert. Widerstände überwinden, das hat ihn stets begleitet – und stark gemacht: „Ich habe zu einer inneren Stabilität gefunden, die mir auch im Fußball hilft.“

Dass ihn irgendetwas schnell aus der Bahn werfen könnte, ist nicht zu befürchten. Er hat es gelernt, Probleme zu lösen und vor allem nimmt er Dinge selbst in die Hand. Sein Vater war einst Gastarbeiter aus Mosambik, seine Eltern trennten sich. Manuel Rost wuchs dann bei seinen Großeltern auf – und wurde von ihnen in Gotha liebevoll umsorgt.

Mit drei Jahren stand er zum ersten Mal auf dem Rasen, begann bei Fortuna Remstädt mit dem Fußballspielen und kickte später unter anderem für Wacker Gotha. Der Opa begleitete ihn wie und seinen Bruder zu jedem Training, jedem Spiel. Er fuhr mit beiden Kindern in all den Jahren Hunderte von Kilometern übers Land. „Er hatte selbst drei Töchter. Jetzt war er glücklich, dass er uns zwei Jungs beim Fußballspielen unterstützen konnte.“

„Ich war quasi obdachlos“

Später begann Manuel Rost in Mühlhausen eine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger. Im praktischen Teil arbeitete er für und mit behinderten Menschen, sowie Patienten mit zum Teil schweren psychischen Erkrankungen; aber auch mit solchen, die schon mal im Gefängnis gesessen hatten. „Da wird man manchmal mit extremen Situationen konfrontiert."

Die Idylle zerbrach, als die Großeltern starben. Die Wohnung konnte er allein als Auszubildender nicht mehr bezahlen. „Ich war quasi obdachlos.“ Nicht nur wegen der finanziellen Lage unterbrach er seine Ausbildung. „Ich musste weg von Gotha. Weg von dem Ort, der mich an meine Großeltern erinnerte“, sagt Rost.

Schließlich ging er einen Schritt, der ungewöhnlicher kaum sein konnte. Die nächsten zehn Monate arbeitete er als Animateur auf der Ferieninsel Mallorca. In einem Hotel in Alcudia spielte er unter anderem mit den Gästen Volleyball und Bingo oder er stand im Abendprogramm beim Musical „König der Löwen“ mit auf der Bühne. „Angst vor dem Publikum aufzutreten hatte ich nie. Mir macht es Spaß, auf Menschen zuzugehen.“ Gerade deshalb bewundert er auch, wie Jürgen Klopp Menschen begeistern und mitreißen kann.

Mit 16 an Tuberkulose erkrankt

Rost arbeitete auf Mallorca sechs, sieben Tage die Woche. Freizeit hatte er kaum. Dafür kam er auch nicht in die Verlegenheit, sein verdientes Geld gleich wieder auszugeben. Er hatte einen anderen Plan. Nach zehn Monaten kehrte er nach Thüringen zurück, zog in Erfurt in eine WG und beendete die Ausbildung. In Mühlhausen fand er mit seiner Freundin später auch das private Glück als Familienvater. Sein Sohn wird am Samstag drei Jahre alt.

Die Karriere als ganz großer Fußballer war inzwischen aber auch vorbei. Als 16-Jähriger war Rost an Tuberkulose erkrankt und lag drei Monate in der Klinik in Bad Berka. „Ein Teil des linken Lungenflügels ist totes Gewebe. Im Alltag habe ich keine Probleme und habe lange Zeit noch selber gespielt. Aber als Profi durchstarten, das ging nicht mehr.“

Ausgerechnet seine Ausbildung als Pädagoge ebnete ihm schließlich den Weg zum FC Rot-Weiß Erfurt. Im Nachwuchsleistungszentrum war er damit gefragt – und nun im Sommer ebenso, als sein Verein quasi selbst ein Pflegefall war.

Dass er von anderen immer wieder auf seine Hautfarbe reduziert wird, schockiert ihn stets aufs Neue. Erst zum Oberliga-Auftakt in Rudolstadt wurde er von zwei Zuschauern rassistisch beleidigt. Rost jedoch reagierte souverän und erstattete Anzeige. „Ich kann es nicht durchgehen lassen, dass so etwas unwidersprochen stehen bleibt.“

Drei Siege und 7:0 Tore

Allem Gegenwind zum Trotz ist er nun in Erfurt im Trainerstab der ersten Mannschaft angekommen. Zusammen mit dem eher in sich gekehrten Goran Miscevic, der immer freundlich lächelnd die Szenerie beobachtet. Sie beide sollen als Trainerteam zusammenfinden und gemeinsam die Mannschaft an die Oberligaspitze führen.

Dass Rot-Weiß Erfurt mit Manuel mit Rost auf der Trainerbank drei Siege in Serie holte und dabei mit 7:0 Toren glänzte, betrachtet er als eine Momentaufnahme. Zugleich ist es Bestätigung, trotz aller Widerstände viel erreicht zu haben. „Ich bin unbeirrt den Weg gegangen, den sich mein Opa für mich gewünscht hat“, sagt Manuel Rost – und lächelt zufrieden.