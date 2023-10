Gegen Nigeria eingewechselt: FC Carl Zeiss Jena freut sich über Länderspieldebüt

Jena. Der FC Carl Zeiss Jena hat wieder einen Nationalspieler in seinen Reihen. So lief das Debüt.

Bei der zweiten Nominierung für die Nationalmannschaft hat es geklappt: Jonathan Muiomo vom FC Carl Zeiss Jena ist nun Nationalspieler. Am Montag feierte er sein Debüt im Spiel von Mosambik gegen Nigeria.

Muiomo wurde in der 76. Minute beim Spielstand von 2:3 für Mosambik eingewechselt. Seine Nationalmannschaft war nach sechs Minuten durch ein Tor von Geny Catamo in Führung gegangen, doch Nigeria drehte die Partie durch Tore von Terem Moffi, Frank Onyeka und Moses Simon. Faisal Bangal gelang nach der Halbzeitpause der 2:3-Anschluss. Doch die Einwechslung des Jenaer Offensivspielers brachte nicht mehr die Wende. Bei Nigeria wurde im übrigen Viktor Boniface vom Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen eingewechselt.

Freude beim FC Carl Zeiss Jena über das Debüt

FCC-Trainer René Klingbeil freut sich über das Debüt Muiomos: „Das ist eine unfassbare Erfahrung für den Jungen“, sagte er am Montagabend. „Seine Trainer, die Mannschaft und ganz Jena gönnen ihm das von ganzem Herzen.“

Jonathan Muiomo mit einem Nationaltrikot von Mosambik im Ernst-Abbe-Sportfeld. Foto: Tino Zippel

Im September war Muiomo erstmals zu einem Länderspiel berufen worden, kam in der Partie der Qualifikation für den Afrika-Cup aber nicht zum Einsatz. Mosambik gelang der Coup und qualifizierte sich für den Wettbewerb im Januar. Das Nationalteam trifft in der Vorrunde auf Ägypten, Ghana und Kap Verde. „Ein Traum wäre natürlich, wenn ich zum Afrika-Cup fliegen darf“, sagt Muiomo, dessen Vater aus Mosambik stammt.

Seit Sommer 2022 für den FC Carl Zeiss Jena am Ball

Das Nationalteam ist ein Mix aus Spielern der einheimischen Liga und Fußballern, die in Europa aktiv sind. Muiomo ist in Leipzig geboren. Der 24-Jährige spielt seit Sommer 2022 für den FC Carl Zeiss Jena in der Regionalliga Nordost. Zuvor war er für Optik Rathenow aktiv.

Blitz-Reparatur im Ernst-Abbe-Sportfeld war erfolgreich

Pokalspiel des FC Carl Zeiss Jena wird ein Fall fürs Sportgericht