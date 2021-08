Gehrener Ehrentor hätte viel mehr eröffnen können

Gehren. Fußball-Kreisoberliga: SV 1911 Gehren unterliegt SV 1883 Schwarza mit 1:3 - ein klein wenig unglücklich - Oschmann trifft doppelt

Der Anfang ist gemacht. Der SV 1883 Schwarza setzte sich zum Auftakt der Fußball-Kreisoberliga beim SV 1911 Gehren mit 3:1 durch. Am Ende absolut verdient, allerdings hatten auch die Gastgeber ihren Anteil am temposcharfen und mitreißenden Spiel und sie hätten „hintenraus“ auch weit mehr holen können.

Die Gastgeber begannen stark und hatten riesiges Pech, dass sich Abwehrchef Zobel schon nach wenigen Minuten eine Oberschenkelverletzung zuzog und aus dem Spiel musste (möglicherweise ein Muskelfaserriss). „Das war natürlich ein Knackpunkt, weil wir früh umbauen und was wir uns vorgenommen hatten umwerfen mussten“, so Gehrens neuer Trainer Sandro Kubitza.

Dennoch brauchten die Schwarzaer gut 20 Minuten Zeit, um sich auf die diszipliniert verteidigenden Gehrener einzustellen, dann nutzte Oschmann die allererste Chance überhaupt und traf nach einer zu kurz abgewehrten Flanke mit links volley zum 0:1 (21.). Nun setzten die Schwarzaer ihre Schnelligkeitsvorteile besonders über ihren Kapitän immer wieder ein, der auch wenig später am 0:2-beteiligt war, als Weber freigespielt rechts an Gehrens Keeper Bergmann vorbei ins Netz schlenzte (26.). Schwarza drückte und Keeper Bergmann stand immer wieder im Blickpunkt. Sowohl Oschmann (31.), Kleinspehn und fast postwendend Zheligotov (43.) kamen nicht am Gehrener Fels vorbei.

Der hielt auch nach der Pause immer wieder überragend, blieb dennoch auch kritisch: „Das erste Tor hätten wir vermeiden müssen und auch der Freistoß zum 0:3 durfte nicht passieren, das war meine Ecke, den hätte ich haben müssen“, so der 35-jährige Torhüter. Gleich nach Wiederbeginn hatte Oschmann einen 18-Meter-Freistoß von links, an der Mauer vorbei rechts verwandelt (51.).

Das löste eine starke Offensive der Schwarzaer aus. So verfehlte Jäger (61.), dann scheiterten Brückner und Zheligotov gleich doppelt am wieder stark parierenden Bergmann (63.), und Jäger setzte einen Kopfball an die Latte (64.). Auch Oschmann verzog, nachdem er den Keeper schon ausgespielt hatte (64.).

Das Spiel hätte entschieden sein können, aber nun wurden die Gehrener – körperlich topfit – richtig mobil. Nach Grund-Lupfer auf Junghans drückte dieser im Strafraum direkt und unhaltbar zum 1:3 ab (77.). Spät, aber nicht zu spät, denn Gehren war nun drückend überlegen und Schwarza „schwamm“. Wäre Koch nicht gerade so zweimal geblockt worden (81., 86.) und wäre Pommerening nicht frei vor an Herzog gescheitert (89.), wer weiß.

Schwarzas Tom Oschmann zufrieden: „An der Chancenverwertung müssen wir noch arbeiten, aber es macht nach so langer Zeit wieder richtig Spaß, auch um Punkte wieder spielen zu dürfen.“