Gemeinsames Fußball-Camp von Blau-Weiß Neustadt und Chemie Triptis

Neustadt/Orla. Bereits zum vierten Mal veranstalten die beiden Fußballvereine aus Neustadt/Orla und Triptis ein gemeinsames Feriencamp für die Nachwuchskicker.

Fast hat Torwart Karl einen der fünf Bälle, die auf sein Tor geschossen werden. Bei den Neustädter Bambinis darf in kleinen Gruppen wieder trainiert werden, hier unter Anleitung von Nachwuchsleiter Steffen Engler. Momentan spielen 20 Bambinis, 30 E-Junioren sowie jeweils 20 F- und D-Junioren im Neustädter Trikot.

„Wir hoffen, dass der Großteil nach so langer Zeit die Lust am Fußball nicht verloren hat“, sagt Steffen Engler. Um diese Sportbegeisterung zusätzlich anzukurbeln, veranstalten der SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla gemeinsam mit dem FC Chemie Triptis ein Fußball-Feriencamp. Dieses findet bereits zum vierten Mal in der zweiten beziehungsweise dritten Ferienwoche statt. Interessierte Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren können sich online unter

www.fussballferiencamp-neustadt-triptis.de anmelden.