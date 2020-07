Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geraer Beach-Duo erobert Silber

„Wir wollten so weit oben wie möglich landen. Dass es so gut läuft, damit hatten wir selbst nicht gerechnet, wobei am Ende auch der Titel durchaus in Reichweite lag“, sagt die 13-jährige Laila Rezaie. „Zwei Wochen Vorbereitungszeit waren recht kurz. Dafür haben wir uns wacker geschlagen und uns von Spiel zu Spiel gesteigert", so die ebenfalls 13 Jahre junge Abby Fröhlich. „Ich war erstaunt, wie gut beide miteinander kommuniziert haben. Im Laufe des Wettkampfs fingen sie sogar selbstständig an zu blocken", sagt GVC-Coach Hannes Kärner, der die Geraer Mädchen schon in der Halle hinter Suhl zur Thüringer Vizemeisterschaft und zur – wegen Corona leider ausgefallenen – Regionalmeisterschaft der besten Teams aus Mitteldeutschland geführt hatte.