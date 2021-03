Sieglinde Siebenhaar feierte im Februar 2021 ihren 80. Geburtstag. Ehemann Herbert zieht diesbezüglich am 20. März nach.

Über Herbert Siebenhaar zu recherchieren, ohne dass Herbert Siebenhaar es mitbekommt, ist gar nicht so einfach. Abteilungsleiter Tischtennis und Sportrat beim Postsportverein Gera, Kreisfachschaft Tischtennis, Gartenfreund und langjähriger Vorsitzender in der Anlage Blütenduft, Seniorenbeirat der Telekom, Wandergruppe, Kegeln, Bowling und so weiter. Die Liste seiner Aktivitäten ist lang, jene derer, die ihn über die Jahre kennen und schätzen lernten, noch viel länger.