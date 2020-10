Nach dem 3:0-Auftakt bei den Volley Juniors Thüringen mussten die Thüringenliga-Volleyballerinnen des Geraer VC am ersten Heimspieltag einen herben Rückschlag hinnehmen. Sowohl gegen den SV 1860 Oberweißbach (0:3) als auch gegen den 1. VSV Jena 90 II (1:3) konnte das eigene Punktekonto nicht aufgebessert werden.

„Das war nicht so begeisternd. Die Eigenfehlerquote war über weite Strecken zu hoch. Und auch in der Abstimmung untereinander haben wir noch große Probleme“, meinte Trainer Frank Hädicke, der die Mannschaft im Sommer wieder übernahm, nachdem nur noch acht Spielerinnen zur Verfügung standen. „Wir müssen uns erst wieder aneinander gewöhnen, an den Feinheiten arbeiten. Da werden noch ein paar Wochen vergehen, bis alles klappt", meinte der erfahrene Coach, der im Spiel gegen Oberweißbach etwas den Kampfgeist und das Temperament vermisste, gegen die Jenaer Reserve aber eine Steigerung ausgemacht hatte.

„Da verlieren wir zwei Sätze mit 29:31 und 23:25 sehr knapp. Die Partie hätte auch anders ausgehen können“, so Hädicke, der immerhin wieder auf einen 13 Spielerinnen-Kader verweisen kann. Die Mischung aus Jung und Alt stimmt. Durch die Schwangerschaftspause von Lena Kröber agieren Anja Reichel und Janine Meißner als Zuspielerinnen. Als nächstes gastiert man beim VC Altenburg, ehe im November die nächsten beiden Heimspieltage auf dem Programm stehen.

Auftakt nach Maß

Dagegen haben die Herren des Geraer VC einen Auftakt nach Maß hingelegt. Nach dem 3:0 bei der SG electronic Erfurt folgten am letzten Sonnabend zwei Heim-Dreier gegen den VC Gotha III (3:0) und den SVV Weimar (3:1). „So gut sind wir noch nie in eine Saison gestartet. Allerdings dürfen wir uns nicht ausruhen. Es liegt an uns, was wir daraus machen“, freute sich Trainerin Sylvia Roll, die ihren Spielern eine geschlossene Mannschaftsleistung bescheinigte.

„Trotz vieler Wechsel ist das Niveau nicht abgefallen. In Bestbesetzung angetreten, konnten wir immer noch eine Schippe drauflegen, wenn es darauf ankam“, so die Ex-Nationalspielerin, die das Team im dritten Jahr verantwortlich betreut. Das Saisonziel ist mit Platz vier bis fünf definiert. Sollte mehr herausspringen, ist sicherlich niemand böse. Unter Druck setzen, will man sich aber nicht.

Gegen den VC Gotha III steigerten sich die Geraer von Satz zu Satz, setzten sich mit 26:24, 25:20 und 25:15. Umkämpfter war die Begegnung gegen Weimar, die schon im ersten Abschnitt beim 27:25 für den Gastgeber ausgeglichen verlief. Weimar schaffte anschließend den Satzausgleich (22:25), bevor die GVC-Herren mehr zum Zusetzen hatten und die folgenden Durchgänge mit 25:17 und 25:22 für sich entschieden.