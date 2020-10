Gerechte Punkteteilung zwischen Orlatal und Gleistal

Auch die spielstarken Gäste konnten den FSV Orlatal zuhause nicht bezwingen. „Diese Punkteteilung geht völlig in Ordnung“, wie Orlatals Co-Trainer Thomas Könitzer bilanzierte.

Die Platzherren kamen besser ins Spiel. Eine gute Chance hatte Oechsner, der an Torwart Bräunlich scheiterte und den Nachschuss jagte Rosenberger an die Latte. Doch in der 17. Minute war es soweit, als Näther Künzel bediente, der überlegt verwandelte.

Je ein Elfmeter für beide Teams

Die beste Chance zum Ausgleich für Gleistal hatte der Gast per Freistoß in der 22. Minute, den aber Torwart Orlamünder in starker Manier entschärfte. Das 1:1 erzielte schließlich Böhmel per Foulelfmeter (38.). In der Folge lieferten sich beide Mannschaften eine packende Partie, die sich meist zwischen den Strafräumen abspielte.

Besser aus den Kabinen kamen die Gäste, die in der 55. Minute in Führung gingen. Nach einem langen Ball traf der frei stehende Leopold per Kopf. Doch die Platzherren gaben sich nicht geschlagen, mobilisierten alle Kräfte und belohnten sich mit dem Ausgleich in der 80. Minute, den Künzel durch einen Handstrafstoß erzielte.