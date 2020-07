Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Germania Großfurra lädt hochkarätigen Tischtennis-Trainer ein

Mit einem schlüssigen und genehmigten Hygienekonzept wird bereits seit drei Wochen wieder Tischtennis beim TTV Germania Großfurra gespielt. Ein seit längerem geplantes Trainingslager, konnte am Montag starten. Dabei stand das Vorhaben auf dünnen Eis und drohte ins Wasser zu fallen. Jedoch die Vereinsmitglieder um Vereinschef Michael Enger spuckten ordentlich in die Hände, um das Projekt durchzuführen.

Es waren die Lockerungen und ein Hygienekonzept, in Bezug auf die Corona-Pandemie, die das Trainingslager ermöglichten. „Wir sind froh, unser erstes Trainingslager durchführen zu können, die Schweißperlen haben sich somit gelohnt“, sagt Enger.

Training von zwei erfolgreichen Spielerinnen

Eine hochkarätige Betreuung des Trainingslager konnte mit Reinhard Köneke, dem Nachwuchstrainer des Bundesligisten Post SV Mühlhausen, verpflichtet werden. Mitgebracht hat der aus Göttingen stammende Routinier zwei erfolgreiche Spielerinnen. Zum einen die mitteldeutsche Meisterin Denise Husung (14) und die Nordhäuserin Lilian Nicodemus (16) vom Sportgymnasium Erfurt. Beide spielen für den Post SV. Lilian Nicodemus bestreitet zudem noch Punktspiele in der Damen-Mannschaft in der Regionalliga für Alemania Riestedt/Sachsen-Anhalt.

Unterstützt wurden die Teilnehmer des Trainingslagers von den erfahrenen Vereinstrainern, wie dem einstigen Oberligaspieler Friedhelm Scherzberg, Nachwuchstrainer Danny Ruppert, der die Trainer-C-Lizenz ansteuert, und Gerd Berndt.

Zehn Spielerinnen und Spieler in zwei Gruppen

Jeweils maximal zehn Spielerinnen und Spieler, in zwei Gruppen, wurden von dem Trainerteam am Vormittag und Nachmittag betreut. „Für uns war es wichtig, dass Spieler, die sich im aktiven Spielbetrieb befinden, an dem Trainingslager teilnehmen. Das wurde auch mit den Eltern abgestimmt“, berichtet Enger. Auf fünf Tischtennisplatten ging es im Gemeindehaus heiß her. Einst war es eine Turnhalle, die zur Schule gehörte und jetzt von den ortsansässigen Vereinen genutzt wird. Mit drei technischen Elementen ging es in die erste Trainingsphase. Ein Rundlauf mit drei Stationen gehörte ebenso dazu.

„Die Schwerpunkte müssen gut dosiert sein, denn Tischtennis ist ein technischer anspruchsvoller Sport und alles braucht seine Zeit“, betont Köneke, der mit seinen 65 Jahren heute noch in der dritten Mannschaft in der Bezirksliga für Post Mühlhausen antritt. „Wir wollen mit dem Trainingslager unseren Nachwuchs weiter voranbringen, denn in kommender Saison wollen wir bei den Schülern im Bezirk mitmischen“, schwärmt Enger und gibt einen Ausblick für die Zukunft.