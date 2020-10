Mit dem Aufstellen von Betonschalen im U-Format konnte vor allem für die unermüdlichen Streckenposten ab 1977 ein wesentliches Sicherheitselement am Schleizer Dreieck geschaffen werden. Die markanten U-Schalen entwickelten sich zu Lebensrettern.

Sven Stoppe erlebte 1989 einen einprägsamen Moment als Streckenposten am Heinrichsruher Berg. Der nationale Lauf der Spezialtourenwagen bis 1300 ccm eröffnete den Rennsonntag. Zwei Runden vor Schluss kämpften Bernd Faber, Hartmut Selke und Justus Wetterau dicht gedrängt um einem Mittelfeldplatz. Zu dritt nebeneinander ging es durch die Seng. Ein riskantes Unterfangen. Eine leichte Berührung reichte unter diesen Bedingungen aus, dass zwei Fahrzeuge von der Strecke abkamen.

Auto prallte frontal an das Betonelement

Während der Saalburger Bernd Faber seine Fahrt unbehelligt fortsetzten konnte, rasten Justus Wetterau und Hartmut Selke genau auf eine U-Schale am Streckenrand zu. „Ich habe das Szenarium nur aus den Augenwinkeln verfolgen können. Das ging alles rasend schnell“, erinnert sich Sven Stoppe. „Während meine zwei Kollegen in den Wald flüchteten, hockte ich zu diesem Zeitpunkt in der U-Schale, was mein Glück war. Das Auto von Hartmut Selke prallte frontal an das Betonelement und versetzte das Teil um einen halben Meter. Ich kam mit dem Schrecken und Prellungen am ganzen Körper davon. Instinktiv schnappte ich mir zwei gelbe Flaggen, rannte auf den Grünstreifen, ließ mich dort auf die Knie fallen und warnte die restlichen Teilnehmer vor der Gefahrenstelle.“

Weniger Glück hatte ein Kameramann des DDR-Fernsehens. Der hatte auf einem kleinen Podest direkt neben der U-Schale Bezug genommen. „Im ganzen Trubel fiel mir auf, dass der Kameramann fehlte. Auch von seinem Podium war nichts mehr zu sehen.“

Vor dem Arbeitsplatz des Rundfunkmitarbeiters war ein kleiner Erdwall aufgeschüttet worden. Das Auto von Justus Wetterau steuerte genau darauf zu und hob ab. „Dabei musste es den Kameramann erwischt haben. Die Sanitäter haben sich zunächst um ihn bemüht, da er schwerstverletzt war.“

Kameramann schwer verletzt

Mit inneren Verletzungen wurde der TV-Mann in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden in den Unfall involvierten Fahrer blieben unversehrt, was einem Wunder glich: „Das Auto von Wetterau hat in den Bäumen in drei Meter Höhe eindrucksvolle Spuren hinterlassen“, weiß Sven Stoppe detailgetreu zu berichten. „Mir wurden noch beide Beine verbunden, aber ich wollte den Tag unbedingt an der Strecke zu Ende bringen.“

Heute ist Sven Stoppe Renndirektor beim Deutschen Tourenwagen Masters und dabei unter anderem auch für die Sicherheit verantwortlich.