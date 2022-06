Gestohlene Goldmedaille vor Friseurgeschäft gefunden

Anaheim. Glück im Unglück für die amerikanische Volleyballerin Jordyn Poulter: Ihre Goldmedaille von den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr in Tokio ist wieder da.

Wie die Nachrichtenagentur AP berichtete, haben die Eigentümer eines Friseurgeschäfts das wertvolle Stück in einer Plastiktüte vor dem Laden in Anaheim im US-Bundesstaat Kalifornien gefunden, nachdem es zuvor aus Poulters Auto gestohlen worden war.

Die Zuspielerin des amerikanischen Hallenteams hatte ihren Wagen in einem Parkhaus abgestellt. Bei ihrer Rückkehr war das Fahrzeug aufgebrochen worden und die Medaille weg. Die Polizei nahm schnell einen Verdächtigen fest, doch das olympische Gold blieb zunächst verschwunden - bis es vor dem Friseurgeschäft wiedergefunden wurde. Die Finder übergaben die Medaille der Polizei, die sie an Poulter weiterleiten will.

