Einigkeit in Krisenzeiten: Die Handballer des TSV Motor Gispersleben (in Rot) und des HSV Sömmerda, hier beim Landesliga-Derby 2019, hoffen auf eine nachträgliche Teilerstattung der Meldegebühr der für beide nach nur vier Spielen abgebrochenen Saison 2020/21.

Die Saison 2020/21 in der Handball-Landesliga dauerte gerade mal einen Monat. Am 20. September war das erste Spiel, am 24. Oktober das letzte. Aus der Unterbrechung auf unbestimmte Zeit wurde im Februar der endgültige Abbruch.