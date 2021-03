Rudolstadt. Lianne Rückebeil verstarb im Alter von 91 Jahren. Der SV 1883 Schwarza, in dem sie viele Jahrzehnte Sport trieb, erinnert sich

Gleich in drei Abteilungen des SV 1883 Schwarza aktiv

Mit Trauer und Bestürzung hat der SV 188 Schwarza vor wenigen Tagen die Mitteilung aufgenommen, dass Lianne Rückebeil im Alter von 91 Jahren verstorben ist.

Lianne prägte den großen Sportverein über viele Jahre als aktives Mitglied gleich in mehreren Abteilungen. So war sie Mitglied in den Abteilungen Turnen, Ski und Segeln. Sie gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Abteilung Segeln im Jahre 1977 und gehörte lange Jahre hier zu einen der erfolgreichsten und sportlich aktivsten Mitglieder.

Gemeinsam mit ihrem Mann Werner kämpfte sie noch, als beide über 50 Jahre alt waren, als die „100-jährigen Rückebeils“ auf den Regattabahnen. Dort waren sie für ihren Ehrgeiz bekannt, ein Aufgeben kam für beide nie in den Sinn, egal wie Wind und Wetter sich gestalteten.

Lianne war es auch, die dem damaligen Mangel in Sachen Funktionsbekleidung abhalf, indem sie für eigentlich alle Mitglieder des Segelvereins die wasserdichten Segelanzüge zu Hause nähte und damit natürlich für große Begeisterung sorgte. Ob leuchtend gelb oder später orange, Lianne kleidete alle ein und half so der jungen Sektion auf die sportlichen Beine.

Parallel dazu war sie auch noch als Übungsleiterin beim Kinderturnen aktiv und betreute die Trainingslager der Segler als gute Köchin und trocknete Tränen und Wäsche, wenn die Bedingungen mal wieder ungünstig waren.

Die Reisefreiheit nach der Wende nutzte sie mit ihrem Mann zur Teilnahme an internationalen Wettkämpfen im Skilanglauf, wo sie zahlreiche deutsche Meistertitel und auch Weltmeistertitel in ihrer Altersklasse errang.

Dem Sport und damit ihrem großem Hobby blieb Lianne immer treu, auch wenn sie sich in den letzten Jahren auf Wanderungen in der Rudolstädter Umgebung beschränken musste. Dort war sie mit ihrem Nordic-Walking-Stöcken anzutreffen und mit immer gleichbleibendem Ehrgeiz dabei, ihr Trainingspensum zu erfüllen. „Nach diesem langen Sportlerleben bleibt es uns als ihren Sportfreunden nur noch, sie mit einem letzten ‘Gut Wind’ zu verabschieden“, schreibt der Vorstand des SV 1883.