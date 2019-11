Gleiche Preise für alle – endlich

„Es ist an der Zeit, dass mit dem Thema Mietpreise für die Riethsporthalle endlich gleichberechtigt umgegangen wird.“ Thomas Pfistner, CDU-Stadtrat und bekanntermaßen mit einer hohen Affinität zu den Basketball Löwen ausgestattet, brachte in der Stadtratsdiskussion am Ende der Sitzung seine Zufriedenheit zum Ausdruck, dass nun mit einer letztlich einstimmig verabschiedeten Änderung des Preis- und Tarifkatalogs für Erfurts Sportanlagen endlich Chancengleichheit Einzug hält. Denn bislang war das nicht so. Nur für den FC Rot-Weiß gibt es bislang einen speziellen Nutzungsvertrag für das Steigerwaldstadion, der der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit entspricht. Und die ist bei RWE bekanntermaßen gering.

Basisbetrag plus erfolgsabhängiger Anteil Nun ist geregelt, dass bei Sportveranstaltungen, bei denen in der Riethsporthalle Eintritt verlangt wird, einheitliche Preise gelten. Soll heißen: Bis 500 Zuschauer kostet der Basisbetrag dort künftig 800 Euro. Darüber hinaus werden für jeden weiteren Zuschauer sieben Prozent des durchschnittlichen Eintrittspreises für Vollzahlertickets, mindestens aber 85 Cent je Ticket, fällig. Ausgegebene Freikarten im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit und zur Ehrenamtsförderung können bei entsprechendem Nachweis abgezogen werden. Davon profitieren sowohl die Basketballer als auch die SWE-Volleydamen und die Handballerinnen des Thüringer HC. Belastungen für die Teams waren bisher kaum zu leisten Marktgerechte Preise seien generell schwer zu ermitteln, da in der Regel kein offener Markt mehrerer potenzieller Leistungserbringer bestehe, heißt es in der Vorlage. Eine Differenzierung habe bislang nicht stattgefunden. Dies führe in der Folge zu finanziellen Belastungen für die betreffenden Mannschaften, die diese entweder gar nicht wirtschaftlich leisten könnten, oder ihnen dies nur unter massiven Einschränkungen und folglich Wettbewerbsnachteilen möglich seien. Rückwirkend gilt die Regelung ab August Nun wird eine Grundmiete und ein „erfolgsabhängiger Anteil“ bezahlt, was den Vereinen eine größere Flexibilität in deren Spielbetrieb ermöglichen soll. Zwar gebe es keine Rechtsverordnung, aber im Interesse der Planungssicherheit der drei Vereine könne nicht bis zu deren Vorlage gewartet werden. Somit gilt die preisliche Neuregelung rückwirkend zum Schuljahresbeginn am 19. August 2019. Die finanziellen Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan des Erfurter Sportbetriebes seien derzeit durch die Abhängigkeit von den Zuschauerzahlen noch nicht zu ermitteln.