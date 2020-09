Goldbach zeigt gute Ansätze, bleibt aber sieglos

Die Zuverlässigkeit in Person: Goldbachs Torhüter Florian Schneegaß überzeugte beim Vorbereitungsturnier in Kühnau.

Der Kühnauer Handballcup hat im Vorbereitungsplan beim SV Blau-Weiß Goldbach/Hochheim einen festen Platz. Auch bei der 6. Auflage waren die Nessetaler am vergangenen Samstag dabei, um nach nur wenigen Einheiten in der Halle und einem verlorenen Trainingsspiel bei Motor Gispersleben weiter an der Form zu feilen. Nach drei Spielen über zwei Mal 20 Minuten stand für den Thüringenligisten Rang drei und die Erkenntnis zu Buche, dass noch Luft nach oben ist. „Es gab gute Ansätze, aber Abstimmungsprobleme waren nicht zu übersehen. Auch die Chancenverwertung muss noch besser werden“, fasste Mannschaftsleiter Andreas Wagner die Leistungen kritisch zusammen. Durchweg gute Noten gab es für die Torhüter Schneegaß und Pillokat.