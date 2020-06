Matthias Trübner in der Starthalle in Oberhof.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Goldschmied Trübner geht noch nicht in Rente

Eigentlich wollte Matthias Trübner am heutigen Samstag seinen 65. Geburtstag mit Frau Carola und Sohn René in ihrem Ostsee-Stammquartier auf dem Zeltplatz Stubbenfelde auf Usedom feiern. Doch der Mann, der in den vergangenen 30 Jahren alle Thüringer Bob-Olympiasieger und Weltmeister trainiert hat, hat umgeplant. „René hatte in Koserow immer die Möglichkeit zur Dialyse“, so Trübner. Inzwischen hat sein Sohn eine Spenderniere erhalten, so dass die Familie nicht nur bei der Urlaubsplanung flexibler geworden ist.

Der wie Bob-Legende Wolfgang Hoppe aus Apolda stammende Jubilar kam 1977 als Zehnkämpfer mit einer Bestleistung von 7399 Punkten zum Oberhofer Armeesportklub. Inzwischen lebt, trainiert und arbeitet er 43 Jahre am Grenzadler. Als Anschieber wurde er im Vierer von Bernhard Germeshausen 1981 Welt- und Europameister. Mit Bernhard Lehmann raste er 1985 erneut zum WM-Titel.

Ganz genau erinnert er sich noch an die erste Begegnung mit seinem späteren Meisterschüler André Lange. „Er stand mit einer Wärmejacke der Rodler an Kurve zwölf und fragte mich, ob er bei uns mitmachen könne. Für mich war die Zusammenarbeit mit ihm und seiner Truppe ein absoluter Glücksfall“, bekennt Trübner. 2006 wurde die Karriere von Langes Doppelgold bei Olympia in Turin gekrönt.

Ein Jahr später begann die härteste Prüfung im Leben Trübners, als bei ihm Hodenkrebs festgestellt wurde. „So eine Diagnose zieht einen total runter. Mir war die Familie ein ganz starker Rückhalt“, so Trübner, der sich wieder gesund fühlt. „Die ,Chemo' war wie einmal Hölle und zurück. Das wünscht man dem ärgsten Feind nicht", sagt er. In der Leidenszeit pflegte er engen Kontakt zu Skisprung-Trainerlegende Reinhard Heß, der auf den Tag genau zehn Jahre älter als Trübner und ebenfalls an Krebs erkrankt war. „Die Gespräche mit ihm haben mir gut getan. Wir haben sogar spekuliert, unseren nächsten Geburtstag gemeinsam zu feiern. Leider ist es nicht mehr dazu gekommen, denn Reinhard verstarb Heiligabend 2007", erzählt Trübner.

Für Trübners Familienleben ist es nach dem Rücktritt von Weltmeister Maximilian Arndt vor vier Jahren nur ein wenig ruhiger geworden. „Wir sind 45 Jahre verheiratet, aber in Wirklichkeit haben wir nur 22,5 Jahre zusammen gelebt. Die andere Zeit war ich beim Bob unterwegs. Das hat nur geklappt, weil meine Frau immer Rücksicht genommen, zurückgesteckt und mich unterstützt hat“, weiß „Matte“, der offiziell erst im nächsten Jahr Rentner wird. Bis dahin will er sich weiter „zu hundert Prozent“ um Thüringens Talente kümmern.