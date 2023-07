Gose über frühere Topschwimmerin Wellbrock: „Ein Vorbild“

Fukuoka Bei der Schwimm-WM zählt Isabel Gose zu den deutschen Medaillenhoffnungsträgerinnen. Von einer früheren Trainingspartnerin hat sie einiges gelernt.

Schwimm-Europameisterin Isabel Gose hat nach eigenen Angaben bei ihrer sportlichen Entwicklung auch vom gemeinsamen Training mit Olympia-Bronzegewinnerin Sarah Wellbrock profitiert. „Sie ist auf jeden Fall ein Vorbild für mich. Sie hat Dinge erreicht, bei denen ich sage: Wow! Respekt! Was die Vorbereitung auf die Rennen angeht, konnte ich einiges von ihr mit in meinen Erfahrungsschatz aufnehmen“, sagte Gose der Deutschen Presse-Agentur. Die 21-Jährige ergänzte: „Im Rennen selbst sind wir aber zu unterschiedlich, um mir da viel abzuschauen.“

Gose startet an diesem Sonntag (ab 3.30 Uhr MESZ) über 400 Meter Freistil in die Beckenschwimmwettbewerbe bei den Weltmeisterschaften in Fukuoka. Die EM-Goldgewinnerin über diese Distanz zählt zu den deutschen Medaillenhoffnungsträgerinnen bei der WM in Japan. Sarah Wellbrock (frühere Köhler) hatte bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 Bronze über 1500 Meter Freistil geholt. Sie und Gose trainierten gemeinsam in Magdeburg. Im Juni hatte die 29 Jahre alte Wellbrock wegen anhaltender Schulterprobleme ihr Karriereende erklärt.