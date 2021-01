Gothaer Jonas Enders plötzlich Drittliga-Basketballer

Auch wenn er in Dresden nicht zum Einsatz kam, ist die Laune bei Jonas Enders in diesen Tagen prächtig. Gleich zwei Mal stand er zuletzt beim ProB-Ligisten Basketball Löwen aus Erfurt in der Startaufstellung. Was sich zunächst wenig spektakulär anhört, kommt für den 20-Jährigen dennoch einem selbstgeschriebenen Märchen gleich.

Eigentlich hatte er den Traum vom Profi-Basketball bereits abgehakt und sich intensiv dem Studium in Jena gewidmet. Der Gothaer studiert Geschichte und Sport auf Lehramt und befindet sich im fünften Semester. Die Hälfte ist geschafft, Enders hat sein Ziel vor Augen. Doch dann ist da eben auch die Pandemie, die vieles durcheinanderwirbelt – in seinem Fall sogar zum (sportlichem) Vorteil.

„Durch Corona sind die Veranstaltungen an der Uni deutlich runtergefahren worden. Ich habe dieses Semester nicht so viele Kurse, mein Zeitfenster ist größer. Das kann ich gut an das Training anpassen“, sagt Enders, der so eine Rolle rückwärts machte.

Denn der Basketball spielte für ihn zuletzt eine untergeordnete Rolle. Obwohl er mit 14 Jahren unter Ronny Schönau bei den Rockets mit dem Sport begann, in der Folge alle Jugendmannschaften durchlief und zum goldenen Jahrgang zählte, stand ein Schritt ins Profitum nie zur Debatte. „Das war schon Sport auf Leistungsniveau, fast wie auf einer Sportschule. Aber ich war nie der Starspieler und mir war recht früh klar, dass das Studium Vorrang haben würde“, blickt er zurück.

Enders spielte dann noch im Männer-Team der Raketen, ehe er sich letztes Jahr gar eine Auszeit vom Basketball gönnte. „Allerdings“, wirft Florian Gut, Geschäftsführer des Kooperationspartners Löwen ein, „habe ich ihn immer mal auf der Tribüne bei unseren Spielen gesehen. Ich kenne ihn schon seit Jahren, er hat eine absolut positive Einstellung. Ich musste ihn zwar massiv bearbeiten, aber dann hat er zugesagt, bei uns mittrainieren zu wollen“, sagt Gut.

Sicher kam dabei auch zu Gute, dass Profisportler im Gegensatz zu den Amateuren weiterhin trainieren dürfen. Trotzdem war es der sportliche Ehrgeiz, der Enders zurück aus dem „frühen Ruhestand“ auf das Parkett lockte. „Da habe ich erstmal gemerkt, dass mir doch etwas gefehlt hat“, so der Defensivmann, der sich seitdem mit hohem Einsatz ins Training stürzt. „Die Intensität und Qualität sind schon ein großer Unterschied. Auch das taktische Verständnis steht mehr im Mittelpunkt“, sieht er Unterschiede. Da ihn die Löwen mit einem Doppelspielrecht versahen, könnte er auch weiterhin für die Rockets auflaufen.

„Genau solche Leute brauchst du im Team. Er ist ein Gewinn für jede Mannschaft“, lobt Gut den Gothaer, der sich unter dem Löwen-Trainer Uvis Helmanis nicht nur seinen Platz bei den Löwen ergatterte, sondern am Mittwoch beim Dritten in Gießen (20 Uhr) die Negativ-Serie der letzten Tage beenden möchte. „Wir müssen unserer Spielidee noch konsequenter folgen. Es gibt ein, zwei Punkte, an denen wir arbeiten. Offensiv müssen wir andere Lösungen finden und defensiv weiterhin gute Arbeit leisten.“