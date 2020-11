Gothaer Pleta und Kraus freuen sich auf den Neustart

Endlich, so hört man bei Dominykas Pleta und Fidelius Kraus heraus, geht es wieder los. Zwei Wochen pausierten die beiden 16-Jährigen zuletzt unfreiwillig. Durch einen positiven Corona-Test mussten alle Spieler der Erfurter Löwen – zu deren Elf-Mann-Kader auch die beiden großen Talente der Rockets Gotha zählen – in Quarantäne.

Doch ab Montag dürfen die Spieler wieder trainieren, und für Pleta sowie Kraus ergibt sich eine kuriose Situation. Da sie unter 18 Jahren sind, ist im Landkreis Gotha das Training mit der NBBL-Mannschaft erlaubt. Ebenso steht den Einheiten beim ProB-Ligisten Löwen in Elxleben nichts im Wege. Als Profimannschaft sind sie von Verboten ausgenommen. Einzig das Regionalliga-Team der Rockets ist außen vor.

„Es ist schon schwierig, wenn man nichts machen kann. Man muss sich selber fit halten und bleibt mit den Teamkollegen nur über Social Media in Kontakt“, sagen beide unisono. Dennoch ist ihnen die Vorfreude auf den Neustart anzumerken. Kraus schnupperte bereits in der Vorsaison Luft im ProB-Team, Pleta hat sich seine ersten Sporen in den beiden Ligaspielen erworben.

Dies alles unter den Augen von Neu-Trainer Uvis Helmanis. „Ich komme mit ihm sehr gut zurecht. Wir arbeiten sehr professionell und man sieht, dass er weiß, wie das Spiel funktioniert“, sagt Kraus. Sowohl gegen die Fraport Skyliners als auch gegen Koblenz bekam er vom 48-jährigen Coach einen zweistelligen Minuteneinsatz. „Das ist für mich als Nachwuchsspieler natürlich ein riesen Glück. Ich bin froh darüber, dass er mir so vertraut“, sagt Kraus, der sich zudem in Einzelgesprächen und auch während der Spiele immer wieder Tipps vom Trainer einholt.

Ähnlich sieht es Pleta, der am 6. Oktober 16 Jahre alt wurde und das „Küken“ der insgesamt sehr jungen Erfurter Mannschaft ist. „Uvis zeigt uns auch immer wieder Videos, um zu erklären, was wir besser machen können. Außerdem geben mir die Mitspieler viele Hinweise. Denn gerade körperlich ist die ProB schon etwas ganz anderes. Da wird man unter dem Korb schnell weggeschoben“, sagt Pleta.

Dass nun alles sehr schnell gehen kann und eventuell nach dem Kaltstart am Wochenende bereits ein Punktspiel vor Augen steht, haben die jungen Gothaer vor Augen. „Ich bemühe mich, schnellstmöglich wieder in die Liga zu kommen“, meint Kraus und bekommt die Zustimmung von Pleta. An der Motivation kann es sicher nicht liegen. Denn am vergangenen Mittwoch erhielten beide eine Einladung zum U-18-Lehrgang der deutschen Nationalmannschaft, der vom 20. bis 23. Dezember stattfindet.