Frankfurt/Gotha Trio vom VC Gotha weilte am Wochenende in Frankfurt

Es waren abwechslungsreiche Tage, die Justus Krauße, Tristan Fröbel (zeitgleich Sonneberg) und Joshua Krzikalla (Eisefeld) am Wochenende in Frankfurt verbrachten. Zusammen mit dem Nordhäuser Maximilian König weilte das Trio, welches eigentlich für den VC Gotha II in der Volleyball-Regionalliga aufläuft, zu einem Sichtungslehrgang in Frankfurt.