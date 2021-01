Gothas Volleyballer mit dem Wunsch nach Normalität

Gotha Nach Absage der letzten Partien greift Zweitliga-Club Blue Volleys am Wochenende mit einem Doppelspieltag in der Fremde ins Geschehen ein.

In den Trainingseinheiten unter der Woche verspüren die Volleyballer des VC Gotha ein wenig Normalität. Freilich ist es ein Privileg, dem eigenen Sport auch in Corona-Zeiten weiter nachgehen zu können. Doch reibungslos funktioniert der Ablauf in der 2. Bundesliga Süd nicht.

Immer wieder sorgen hohe Inzidenzzahlen in Landkreisen oder positive Tests für Absagen und Verschiebungen innerhalb der Liga. Die Blue Volleys erwischte es am vergangenen Wochenende. Sowohl Grafing als auch Bliesen sagten ihre Spiele mit Verweis auf die hohen Zahlen im Landkreis Gotha ab; die Liga verschob die Begegnungen auf einen späteren Zeitpunkt.

Und so kommt es, dass das Team um Trainer Jonas Kronseder wahrscheinlich erst am 6. Februar wieder in eigener Halle aufschlagen darf. Dann wäre Leipzig zum Derby zu Gast. Zuvor stehen an diesem Wochenende jedoch Reisen nach Friedrichshafen (Samstag/14.30 Uhr) und Mimmenhausen (Sonntag/15 Uhr) auf dem Programm; eine Woche später sind die Gothaer in Hammelburg gefordert (30. Januar/20 Uhr).

„Wir wollen unbedingt spielen. Ich gehe davon aus, dass es zwei sichere Veranstaltungen sind“, sagt der Trainer, der durch die Absagen letzte Woche kurzerhand ein internes Testspiel ansetzte. Beim VC Gotha achtet man genauestens auf die Einhaltung des Hygienekonzeptes. Bälle werden regelmäßig desinfiziert, jeder Spieler geht sehr verantwortungsvoll mit der Situation um. Dank dieser Maßnahmen gab es bisher keinen positiven Fall zu beklagen. „Warum es bei anderen Mannschaften so große Probleme gibt, erschließt sich mir nicht ganz“, fragt sich Kronseder.

Sportlich wird das Wochenende ein Aufeinandertreffen der Gegensätze. Während die Gothaer am Samstag beim Letzten Friedrichshafen klarer Favorit sind, steht die Mannschaft einen Tag später beim Tabellenführer als Außenseiter an. Gutes Omen: Gegen Friedrichshafen absolvierten die Blue Volleys am 13. Dezember das letzte Spiel vor der langen Pause und gewannen 3:0. „Wir müssen zwar auch erst wieder reinfinden. Aber es ist schon angenehm, zuerst den leichteren Gegner zu haben“, sagt Kronseder, der von einer speziellen Situation spricht. „Der sportliche Wert der Liga ist schon gegeben. Aber keiner weiß, wie lange der Spielbetrieb möglich ist. Ich bin dafür, so lange wie möglich zu spielen, da sonst die Pause bis zur nächsten Saison sehr groß wird.“