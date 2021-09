Gräfenroda stark: Lange mit ganz langem Lauf

Gräfenroda. Fußball-Kreisoberliga: FSV Gräfenroda besiegt die TSG Kaulsdorf mit fulminanten Endspurt 4:2

Was für ein Spiel. Mit 4:2 besiegte der FSV Gräfenroda die TSG Kaulsdorf in einem mitreißenden Krimi.

Christian Esche brachte die Gastgeber rechts unten in Front (14.), doch Kaulsdorf glich durch Merkls eher verunglückt scheinender Flanke aus (27.). Nach neuerlicher Führung durch Philipp Lange, der sich schön durchsetzte und sehenswert über den Innenpfosten traf (48.), kam Kaulsdorf erneut zum Ausgleich. Dabei profitierte Mika von Ende allerdings vom Ballverlust Dominik Reinemanns und vollendete nach kurzem Solo unhaltbar links zum 2:2 (67.).

Gräfenroda war dennoch weiter drückend und zog durch Tom Greßler, der die starke Vorarbeit Langes halbhoch ins linke Ecke veredelte, wieder in Front. (67.). Doch der Sieg war das längst noch nicht, auch weil Lange selbst erst an Keeper Wolf hängen blieb (73.), dann übers Tor zielte (78.).

Gegenüber blockte Gräfenrodas Danny Langpeter den Schuss Esefelds in höchster Not (82.) und Esefeld scheiterte auch an FSV-Keeper Sauerbrey, der auch den folgenden Eckball artistisch bereinigte (88.).

Schon in der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse: Erst schlug Fischer Esefelds Schuss von der Linie (90 +1), bewahrte sein Team so vor dem dritten Ausgleich. Dann Eckball für Kaulsdorf. Keeper Wolf ging als Mittelstürmer nach vorn. Pendant Sauerbrey boxte den Ball vor ihm weg, vor den eigenen Strafraum, wo Philipp Lange zum langen Lauf auf das leere Tor ansetzte, verfolgt ganz nervenstark erst im gegnerischen Strafraum einschob – 4:2 (90. +2).

Gräfenrodas Trainer Rico Uhlmann happy: „Das war riesig, wie meine Männer dieses Spiel trotz zweimaligen Ausgleich siegreich beenden konnten, Kompliment. Jetzt sollte der Knoten geplatzt sein. Wir wollen unbedingt die Play-Offs, erreichen. Das sollte ein erster wichtiger Schritt dorthin gewesen sein.“ Kommenden Sonntag geht es für Gräfenroda an die Wachsenburg nach Haarhausen.

