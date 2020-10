Der Vorkampf ist in dieser Saison der Hauptkampf. Die Greizer Ringer hatten sich aufgrund der Corona-Risiken gegen einen Start in der Bundesliga entschieden. Die richtige Entscheidung wie das Beispiel KSV Witten zeigt.

Der Verein musste coronabedingt seinen Bundesligastart absagen. Der Greizer Daniel Sartakov, der nach Witten gewechselt war, um Bundesliga kämpfen zu können, wechselte auf Leihbasis nach Neuss. In der Greiz lief am Sonnabendabend der Saisonstart in der Landesliga Sachsen – alles eine Nummer kleiner als von der Bundesliga gewohnt, die Zuschauerzahl auf 260 begrenzt. „Wir freuen uns, dass wir wieder ringen können“, sagt Vereinspräsident Thomas Fähndrich und bedankte sich bei den Helfern, „die den Saisonauftakt mit großem Einsatz ermöglicht haben".

Auf der Matte kam der RSV Rotation II – Altersdurchschnitt der Mannschaft 20,3 Jahre, zu sechs Siegen und gewann den Verbandskampf gegen die WKG Weißwasser/Cottbus mit 23:12 Punkten. „Da läuft noch nicht alles rund“, sagte Sebastian Wendel nach seinem 16:0-Sieg im Freistil-Limit bis 125 kg. Die lange Pause merke man schon noch.

„Ich hätte in diesem Jahr einen Marathon bestreiten können, so viel war ich laufen, weil ich ja nicht auf die Matte konnte“, sagt der 29-Jährige mit einem Schmunzeln. Gern hätte auch Joel Wrensch gerungen, doch die Gäste hatten keinen Freistiler in der Gewichtsklasse bis 72 kg mitgebracht. So nahm er neben Mannschaftsleiter Sebastian Kessel in der Ecke Platz und half beim coachen. „Ich schaffe es im Moment dreimal zum Training nach Jena, bin eigentlich ganz gut drauf“, sagt der Pößnecker, der in Zwickau Kraftfahrzeugtechnik studiert.

Am Sonnabend kämpfen die Greizer in Gelenau und Joel Wrensch fiebert seinem ersten Saisonkampf entgegen. „Das Ergebnis entspricht meinen Erwartungen“, sagte Sebastian Kessel, „alle sind froh, dass wir Wettkämpfe bestreiten können“.

Ergebnisse

54 kg/Freistil: Elzhuev – Richter Schulterniederlage. 57 kg/Griechisch-römisch: I. Galamatov – E. Pilz Schultersieg. 61 kg/F: R. Galamatov – Noack Technische Überlegenheit/16:0. 66 kg/G: Adullahu – Kleinfeld TÜ/17:0. 72 kg/F: Wrensch kampflos. 79 kg/G: Watzek – O. Pilz Aufgabe wegen Verletzung. 87 kg/F: Opiela – Mückisch PS/13:0. 96 kg/G: Jushaev – Melcher SN. 125 kg/F: Wendel – Nagorka TÜ/16:0.