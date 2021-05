Greizer Lucas Kahnt bei U23-EM ausgeschieden

Lucas Kahnt scheiterte in Skopje am späteren Europameister.

Skopje/Greiz. Schwere Gegner für Greizer Ringkämpfer bei Europameisterschaft in Skopje

Härter konnte es für Lucas Kahnt (74 kg) kaum kommen bei der U23-EM in Skopje. Der Greizer Freistilringer verlor bei seiner ersten internationalen Meisterschaft gegen zwei starke Gegner und schied aus dem Turnier aus.

Los ging es mit einem 1:11 gegen den späteren U23-Europameister Chermen Valiev. Der Russe erkämpfte seine Punkte mit Beinangriffen, Beinschraube und Rolle. Die U 23-EM ist nur eine Zwischenstation für den Osseten aus Wladikawkas. Ziel des 23-Jährigen ist der Olympiastart. Dass er das Zeug zur Nummer eins in seinem Land hat, bewies er mit seinem Meisterschaftssieg 2020, als er im Finale den Weltmeister von 2019 David Baev bezwang. In der Hoffnungsrunde verlor Kahnt 0:11 gegen den Aserbaidschaner Ashraf Ashirov, der in Skopje Vierter wurde.

Lucas Kahnt hatte als einer der Jüngsten im Feld die bisher einmalige Chance, gegen international erprobte Sportler Erfahrungen zu sammeln. Das Los darf aber beim nächsten mal durchaus etwas günstiger ausfallen.