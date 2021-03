Greizer Ringer Alexuc-Ciurariu: Nächste Chance in Sofia

Budapest/Greiz. Ringer noch nicht für Olympia qualifiziert

Der Greizer Bundesligaringer Alin Alexuc-Ciurariu vergab bereits im ersten Kampf die Chance, an den Olympischen Spielen teilnehmen zu können.

Dabei begannen die Wettkämpfe nach Wunsch, denn auf den favorisierten Russen Sergej Semenov hätte der Rumäne erst im Finale treffen können. Da die ersten beiden Sportler die Fahrkarten für Tokio erhalten, hätte der Finalkampf dann nur statistische Bedeutung gehabt.

Der Europameister unterlag aber bereits im ersten Kampf mit 1:3 Punkten gegen den Kroaten Marco Koscevic. Die Entscheidung fiel bereits in der zweiten Kampfminute, als der zweimalige Olympiateilnehmer im Bodenkampf gerollt wurde und 0:3 in Rückstand geriet. Zwar konnte der 31-Jährige in der zweiten Kampfhälfte auf 1:3 verkürzen, doch gelang ihm im Bodenkampf keine Wertung. Die letzte Chance auf Olympia besteht nun nur noch Anfang Mai, beim Qualifikationsturnier in Sofia.