Greizer Schwimmer in Topform auf langer Strecke

Sechs Greizer Schwimmer wagten sich bei den 20. Offenen Thüringer Meisterschaften „Lange Strecke“ an selbige, genauso wie 114 weitere Aktive aus 13 Thüringer und vier Bayerischen Vereinen sowie aus sieben Vereinen Sachsen-Anhalts und je einem Verein aus Sachsen und Niedersachsen. Zusammen absolvierten sie 243 Starts.

Am Wettkampf teilnehmen durften Schwimmer der Jahrgänge 2010 und älter. Gewertet wurden die Jahrgänge 2003 bis 2010 einzeln, die Junioren (Jahrgänge 2001/ 2002) sowie die Masters in ihren Altersklassen. Die Meisterschaften fanden in der Erfurter Roland-Matthes-Schwimmhalle (50 m-Bahn, elektronische Zeitnahme) statt.

Jüngste aus der Greizer Riege war Stella Bandke, Jahrgang 2009. Sie trat zunächst über 400 m Lagen an, die sie als Siegerin mit persönlichem und Kreisaltersklassenrekord beendete. Ihre Zeit von 6:34,84 Minuten war 30,13 Sekunden schneller als der alte Rekord, aufgestellt von Stephanie Wessels im Jahre 1999. Zudem gelang Stella eine Bestzeit nach der ersten Teilstrecke, den 100 m Schmetterling. Sie war 1:31,63min schnell. Gleich drei Bestmarken stellte sie über 800 m Freistil auf: an der Wende nach 200 m: 2:55,15min, nach 400 m mit 6:05,92min und im Ziel mit 12:27,60 min. Damit erkämpfte sie Platz sechs.

Die gleichen Disziplinen bewältigte Lucy Inya Steiniger, Jahrgang 2008. Auch ihr gelangen mehrere Bestmarken. Die 400 m Lagen ging sie mit 40,79 Sekunden bei 50 m an und wendete nach 100 m bei 1:30,31min. Die Endzeit von 6:53,56 min ist ebenfalls persönlicher Rekord, mit dem sie den 4. Platz belegte. Nach 800 m Freistil schlug Lucy mit 13:52,45min (Bestzeit) als Neunte an.

Nathanael Czwienczek, Jahrgang 2007, startete ebenfalls über 400 m Lagen, die er mit Bestzeit von 6:24,48min als Vierter beendete. Nach den 1500 m Freistil, bei denen er die 100 m-Teilstrecken sehr gleichmäßig absolvierte, konnte er sich über die Silbermedaille und neue Bestzeit von 22:19,26min freuen. Weiteren Grund zur Freude hatte er über die Bestmarken bei 400 m (5:57,53min) und bei 800 m (12:03,17min).

Dreimal ging Sina Ettinger, Jahrgang 2006, an den Start. Über 400 m Freistil konnte sie alle Konkurrentinnen hinter sich lassen und sicherte sich die Goldmedaille mit persönlichem Rekord von 5.01,82 min. Nach 400 m Lagen schlug sie als Dritte in 5:42,79min an. Das ist Bestzeit, genauso wie die Zwischenzeit nach 50 m Schmetterling: 33,66 sec. Den Medaillensatz komplettierte sie mit Silber über 800 m Freistil in 10:24,28 min.

Carlos Bandke, Jahrgang 2006, belegte über 400 m Lagen mit neuer Bestzeit von 6:02,68 min Platz vier. Auch er war bei der ersten Wende (nach 50 m Schmetterling) schneller als bisher. Seine Zeit: 36,22 sec. über die Bronzemedaille konnte er sich in 800 m Freistil freuen. Hier gelangen ihm gleich drei neue Bestmarken: bei 200 m: 2:40,72min, bei 400 m: 5:36,40 min und die Endzeit von 11:26,43 min.

Als einziger Greizer Mastersschwimmer war Gunter Walzel, Altersklasse 55, mit von der Partie. Er nahm die 1500 m Freistil in Angriff und wurde mit der Goldmedaille belohnt. Die Endzeit von 23:48,80min sowie die Zwischenzeit bei 800 m (12:32,67min) sind nicht nur Kreisaltersklassen – sondern auch Thüringer Altersklassenrekorde.