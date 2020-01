Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fußballer Grisgraber verlässt Eintracht Sondershausen

Das neue Jahr beginnt nicht gerade rosig für den Fußball-Thüringenligist Eintracht Sondershausen. Denn Mittelfeldmotor und Techniker Adam Jan Grisgraber verlässt den Verein in Richtung Brandenburg. Er wechselt auf eigenen Wunsch zum Brandenburger SC Süd 05 in die Oberliga-Nord und soll dort nach einigen Abgängen und einem Abstiegsplatz für den Klassenerhalt kämpfen.

Und nach eigenen Angaben möchte er sich sportlich weiterentwickeln und so den nächsten Schritt machen. Außerdem ist er in Brandenburg näher an seiner polnischen Heimat. Der 25-Jährige ist in der Saison 2017/18 nach Sondershausen gekommen und hat bisher 18 Tore für die Eintracht (erste, zweite und dritte Mannschaft) geschossen. In dieser Saison jedoch hat er bisher Ladehemmungen und noch kein Tor erzielt. In 15 von 16 Pflichtspielen stand er für die erste Mannschaft in dieser Saison auf dem Rasen. Sportlich wird er eine Lücke reißen, aber auch werden sich Trainer und Vorstand eine Alternative überlegen, um diese Lücke zu schließen.