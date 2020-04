Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Großengotterns Pokal-Höhepunkt gegen Carl Zeiss Jena

Das verflixte zweite Jahr in einer neuen Liga bestätigte sich auch für Fußball-Landesklässler SC Großengottern. Trumpfte man als Neuling in der Vorsaison mit einigen Überraschungen auf, so findet sich der SC derzeit mit 15 Punkten und 19:32- Toren auf dem elften Tabellenplatz wieder.

Wobei man sich erst in den drei Spielen im Frühjahr mit zwei Siegen aus der unmittelbaren Abstiegszone befreien konnte. Dabei besteht beim SC ein deutlicher Unterschied, ob er zu Hause oder auswärts antreten kann. Die solide Heimbilanz in acht Begegnungen mit vier Siegen, zwei Unentschieden und zwei verlorenen Spielen brachte 14 Zähler und 15:10-Tore.

Dagegen lief auf gegnerischen Plätzen fast nichts zusammen. In sieben Auswärtsspielen reichte es nur zu einem Remis und sechs Pleiten bei 4:22- Toren. Damit ist man in diesem Ranking Schlusslicht.

Der missglückte Saisonstart mit den beiden Derbypleiten gegen die SG DJK Struth/ Diedorf (0:4) und den FC Union Mühlhausen (1:3) sorgte für eine schlechte Stimmung im Liga-Alltag. Die wurde von der Pokal-Euphorie überspielt. Nachdem man in der Aufstiegssaison 2018/19 schon den FC Rot-Weiß Erfurt in Gottern begrüßen konnte, gab es im vergangenen September das Glückslos FC Carl Zeiss Jena (0:5). „Das Match gegen den Drittligisten vor 800 Zuschauern war mit Sicherheit unser Highlight der Hinrunde", blickt der damals noch verantwortliche und nun als Co-Trainer arbeitende Andreas Renz zurück.

Eine Woche später gelang dann der erste Saisonsieg in der Landesklasse. „Da haben wir beim 4:2 über den spielstarken Neuling Motor Gispersleben die beste Leistung gezeigt“, so der SC-Coach rückblickend.

Die meisten Spiele absolvierten Paul Renz und Steve Daniel (je 13). Der höchste Saisonsieg gelang beim 4:0-Erfolg gegen den SV Blau Weiß Greußen auf dem Kunstrasenplatz in Schlotheim, die höchste Niederlage war die 0:5-Derbypleite in Altengottern. Die 19 erzielten Tore verteilen sich auf acht Spieler: Sven Bernsdorf (5), Leon Schleip (3), Sami Geberhiwot (3), Mattias Baumbach (2), Stephan Ziegler, Sascha Scholl, Steve Daniel und Moritz Baumgart (je 1). Dazu kamen zwei Eigentore des Kontrahenten.

Bezüglich der Fairplay-Wertung gab es für Großengottern zwei gelb-rote Karten für Tim Stedefeld und Matthias Baumbach sowie 34 Verwarnungen. Die acht Heimspiele sahen 722 Fußballfans.