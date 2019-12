Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Großkochberg überwintert im Mittelfeld

Hut ab vor kleinen Ortschaften, welche sich sportlich gesehen auf höheren Ebenen bewegen und diese über Jahre halten bzw. bereichern können. Einer von diesen ist Großkochberg aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, dessen Tischtennis-Spieler in der 1. Bezirksliga des Sportbezirks Ostthüringen ihre Visitenkarte abgeben. Jahr für Jahr ist zwar das Saisonziel Klassenerhalt ausgegeben, was man in den letzten Spielserien trotz Zittereinlagen jedoch bewerkstelligen konnte. Und das mit Akteuren, die ausschließlich aus dem hiesigen Umfeld sowie durch eine gute Nachwuchsarbeit kommen.

Nach dem Weggang von Florian Voigt, der sich durch Studium Ligakonkurrent USV Jena III angeschlossen hat, nahmen die Saison 2019/2020 Thomas Schröder (14:8), Mario Kind (6:15), Florian Rosenkranz (9:15) und Aufrücker Andre Grüner (9:9) in Angriff, welche auch mit Schröder/Kind (7:2) sowie Rosenkranz/Grüner (4:5) ohne Wechsel ihre Doppel gespielt haben.

Die Mannen des SV 1956 begannen verheißungsvoll, als sie zum Saisonstart nach Erfolgen über Lok Altenburg und den TSV Zeulenroda sowie einer knappe Niederlage beim TSV Nobitz mit 4:2 Punkten auf Rang zwei geführt wurden. So sollte es jedoch nicht weitergehen. Nun gab es Rückschläge gegen Aufsteiger USV Jena III und II sowie Schott Jena IV, so dass man mit zwischenzeitlich 4:8 Zählern dem Tabellenende näher kam. Ein Befreiungsschlag gelang gegen die beiden Verbandsliga-Absteiger VfL Gera sowie den SC Windischleuba, zwischen denen noch ein Doppelpunktverlust gegen den Tabellenführer TSV Rüdersdorf steht. Zum Ende der Hinrunde haben die Großkochberger 8:10 Punkte auf dem Konto, welche zur Halbzeit Platz sechs bedeuten. Doch diese sind trügerisch und noch längst nicht der sichere Hafen, da das untere Tabellenfeld mit Nobitz (7:11), Lok Altenburg sowie der TSV Zeulenroda (beide 6:12) auf Tuchfühlung ist. Nur der VfL Gera (0:18) ist abgeschlagen, so dass der zweite Absteiger noch in den Sternen steht. Den Titelkampf bestreiten Rüdersdorf (16:2) und der USV Jena II (15:3). Windischleuba (12:6) musste sich nach der Niederlage gegen Großkochberg aus diesem vorerst verabschieden. Mit Gut und Böse nichts zu tun haben der USV Jena III (11:7) sowie Schott Jena IV (9:9).

In der Top-10-Bilanzwertung, welche von Benjamin Paul (9287) aus Windischleuba angeführt wird, ist der Großkochberger Thomas Schröder (7010) auf Rang acht vor seinem einstigen Mannschaftskamerad Florian Voigt (6694, USV Jena III) zu finden. Auf Platz drei der Doppelwertung liegt das Duo Thomas Schröder/Mario Kind (7:2, +5). Fortgesetzt werden die Punktspiele nun am 11. Januar.