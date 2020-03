Stadtroda. Zum Rückrundenauftakt in der Landesklasse muss sich Grün-Weiß Stadtroda mit einem 1:1 (1:0) gegen Traktor Teichel begnügen

Grün-Weiß Stadtroda: „Mir fehlen die Worte“

Die Fußballer des FSV Grün-Weiß Stadtroda mussten am Sonnabend den nächsten Dämpfer im Kampf um die Meisterschaft in der Landesklasse hinnehmen. Trotz enormer Dominanz, trotz weitaus mehr Chancen reichte es im ersten Heimspiel des Sportjahres 2020 gegen die SG Traktor Teichel nur zu einem 1:1 (1:0).

Lediglich Lukas Thomas Schott konnte in den 90 Minuten auf dem Kunstrasenplatz des Roda-Stadions den Ball im Tor der Gästemannschaft unterbringen. Es war Schotts erstes Saisontor. Das 1:0 in der 41. Minute war nicht nur hoch verdient, es war überfällig gewesen. Den Traktoristen aus Teichel schmeichelte der knappe Pausen-Rückstand. Nach dem Wiederanpfiff änderte sich recht wenig auf dem Platz. Die Stadtrodaer schluderten weiterhin mit ihren hochkarätigen Torchancen. Als die Schlussviertelstunde lief, bewahrheitete sich wieder einmal eine alte Fußball-Wahrheit. Sie lautet: „Wenn man seine eigenen Chancen nicht nutzt, wird man irgendwann mit einem Gegentor bestraft.“

Es war in der 79. Minute. Ein langer Ball flog in den FSV-Strafraum. Ein Grün-Weißer schlug, beim Versuch zu klären, über den Ball. Teichels Carlo Crecelius drosch den Ball aus acht Metern Entfernung schließlich in das Netz zum 1:1.

„Was soll ich sagen! Wir sind alle bitter enttäuscht. Die Jungs hocken in der Kabine. Es ist mucksmäuschenstill. Keiner weiß so richtig, was da gerade abgelaufen ist. Normalerweise gehen wir mit einem 6:0 oder 7:0 vom Platz. Stattdessen beenden wir das Spiel mit einem 1:1. Wahnsinn! Irre! Mir fehlen die Worte!“, sagte Stadtrodas Trainer Steffen Richter.

Die Chance, mit einem Sieg den Abstand zum spielfreien Spitzenreiter SV Blau-Weiß Neustadt/Orla zu verkürzen, gelang damit nicht. „Es ist ja nicht das erste Spiel, das wir in dieser Saison so dominieren und dennoch nur wenig Zählbares herausziehen. Wir brauchen nicht mehr über das Thema Meisterschaft oder Aufstieg reden. Es klingt hart: Wir sind vielleicht aber noch nicht so weit. Wir sind vielleicht noch nicht bereit dafür, um Platz eins mitzuspielen“, sagte der FSV-Trainer.

Die Traktoristen um Trainer Matthias Liebers holten nach dem 2:1-Sieg in der Hinrunde vier von sechs möglichen Punkten gegen Stadtroda.