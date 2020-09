Grün-Weiß Stadtroda trifft wieder zuerst auf Traktor Teichel

Teichel. Fußball, Landesklasse: Vor einem Jahr hieß es zum Auftakt 1:2. Stadtroda will es nun besser machen

Wieder heißt der Auftaktgegner SG Traktor Teichel. Wieder geht es für die Fußballer des FSV Grün-Weiß Stadtroda zum Saisonstart in den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Im Vorjahr endete das Duell am ersten Spieltag mit 2:1 für die Heimmannschaft. Was nach dem Spiel keiner ahnen konnte, Stadtrodas Trainer Steffen Richter trauerte dieser Auswärtsniederlage bis zum Corona-bedingten Abbruch im Frühjahr 2020 hinterher.