Grünes Licht für Kunstrasenplatz in Thal

Steffen Bergemann (re.), heute zweiter Vorsitzender des EFC 08 Ruhla, hat auf dem Hartplatz in Thal so manche Schlammschlacht mitgeschlagen.

Ganze Ruhlaer Fußballgenerationen hatten es nicht leicht. Ihre ersten Ballfertigkeiten mussten sie auf dem harten Kies in Thal beweisen. "Das Stadion in Ruhla kannte ich als Kind gar nicht. Nachts haben meine blutigen Knie häufig an der Bettdecke geklebt", erinnert sich Sven Bartko an die Zeit, als er in den 1980er den Jugendbereich der damaligen TSG durchlief. Als Nachwuchsakteur trainierte und spielte der heutige Vorsitzende des Erbstromtaler Fußballclubs (EFC) 08 nur auf dem Hartplatz - egal, ob es 30 Grad warm oder der Boden hartgefroren war.